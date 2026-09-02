Волгоградский областной суд сегодня, 2 сентября, вновь рассмотрел дело бывшего главного редактора газеты Котовского района «Маяк» Тамары Сидоровой. Как сообщили ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе судов, ранее вынесенный приговор в отношении экс-руководителя районной газеты был изменен.

В частности, был исключен в качестве дополнительного наказания штраф в размере 1 425 000 рублей, отменен арест на земельный участок, который был наложен в качестве обеспечительной меры исполнения приговора. Также внесено уточнение, что Тамаре Сидоровой назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься организационно-распорядительской и административно-хозяйственной деятельностью в сфере издательской деятельности на срок 5 лет.

Напомним, как ранее сообщалось, Четвертый кассационный суд общей юрисдикции вернул на стадию апелляции дело бывшего главного редактора котовской газеты «Маяк» Тамары Сидоровой, которая обвинялась в получении взятки в крупном размере от саратовского олигарха Виктора Качуровского. В декабре 2025 года Котовский районный суд приговорил ее к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и к штрафу в 3-кратном размере полученной взятки – 1,425 миллиона рублей. В качестве дополнительного наказания Тамара Сидорова в течение пяти лет после окончания отбывания наказания не должна была заниматься журналисткой или издательской деятельностью. Также районный суд принял решение о конфискации в доход государства денежных средств в размере 375 тысяч рублей.

При этом Тамара Сидорова по решению суда получила отсрочку в отбывании наказания до достижения ее младшим ребенком 14-летия – до 20 мая 2031 года.

Вердикт районного суда Тамара Сидорова обжаловала в областном суде. Апелляционная инстанция отменила обвинительный приговор. Уголовное дело в отношении Сидоровой было возвращено прокурору для устранения препятствий в расследовании дела. На решение облсуда была подана жалоба в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции, который и вернул дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.

Между тем, ранее определилась судьба и других фигурантов коррупционных дел в Котовском районе. В частности, Виктор Качуровский районным судом сначала был приговорен к 3,6 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 1 миллиона 250 тысячи рублей за взятку бывшему главе администрации городского поселения Борису Тарееву. Однако апелляция смягчила приговор бизнесмену и заменила реальное лишение свободы на условное.

Борис Тареев так и не выслушал приговор. На стадии судебного следствия он подписал контракт с Минобороны РФ и убыл в зону СВО. Судебный процесс над ним в настоящее время приостановлен.