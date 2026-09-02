









Волжский бизнесмен Карен Бадамян объявил о намерении выплатить вознаграждение за информацию о предполагаемых грабителях, которые в ночь на 28 августа наведались в один из его магазинов. С видеообращением он выступил в запрещенной в России сети Instagram*.

Как рассказал Карен, налету преступников подверглась торговая точка «Айстор», где продается техника Apple и iPhone. По словам бизнесмена, по неизвестной причине сигнализация не сработала. Грабители, которые проникли в торговую точку, отжав пластиковое окно, орудовали в магазине около 40 минут, после чего безнаказанно покинули разоренное помещение с товаром примерно на 1 миллион рублей. Несмотря на то, что лица их были скрыты медицинскими масками, личности их установлены.



Бизнесмен утверждает, что часть похищенного удалось найти в одной из скупок в Кировском районе Волгограда, где, предположительно, проживают подозреваемые. При этом мужчина предостерег тех, кто имеет информацию о местонахождении преступников, от причинения им вреда.

Карен также заверил, что, после возвращения похищенного имущества направит половину его стоимости на помощь участникам СВО.

В пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области подтвердили, что заявление о совершении преступления было подано.

- В настоящий момент проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление личностей и задержание подозреваемых, - добавили в главке.

*Instagram - сервис компании Meta, деятельность которой запрещена в России.