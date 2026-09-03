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Расследования

СК проверяет обстоятельства гибели исчезнувшей 15-летней школьницы

Расследования 03.09.2026 11:01
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03.09.2026 11:01


В СУ СК по Волгоградской области расследуют трагедию, произошедшую в станице Алексеевская, где была найдена мертвой 15-летняя девочка. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, устанавливаются все обстоятельства случившегося. 

Как рассказали местные жители, 15-летняя школьница пропала ночью 1 сентября. При этом ее мама обнаружила, что дочь не ночевала дома, только утром следующего дня, когда зашла в ее комнату разбудить на уроки. Не оказалось подростка и в школе. 

Ориентировки на пропавшую школьницу накануне распространили в соцсетях.  Разыскивалась учащаяся 9-класса Стеженской школы. Приметы – 140 см, среднего телосложения. Была одета в серую водолазку с рисунком черный крест с шипами, черные штаны, серые кроссовки, указывалось в сообщениях.  Девочку называли замкнутой, однако никаких конфликтов в семье не было, утверждают местные жители. 

Пропавшую сразу стали искать. К поискам подключились, помимо полицейских, и станичники. Были задействованы также и кинологи. К сожалению, нашли ее мертвой в лесопосадке на окраине станицы накануне, 2 сентября. 

Теперь следователи будут разбираться, что могло стать причиной смерти ребенка. Известно, что девочка была на школьной линейке 1 сентября и, по свидетельствам очевидцев, никто не заметил в ней перемен в настроении. Известно, что школьница увлекалась готической культурой, иногда фотографировала ночное небо. 



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