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Расследования

Минобороны подвели итоги ударной серии по складам на Украине

Расследования 02.09.2026 19:33
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02.09.2026 19:33


Вооруженные Силы России сегодня, 2 сентября, нанесли серию ударов по логистическим центрам на Украине, портам и морским судам, которые использовали в своих целях ВСУ.

Как сообщили в Минобороны, «Герани» поразили сразу пять логистических центров: распределительный центр «Акционерное Товарищество «Одесса-22» в районе населенного пункта Дачное в Одесской области, три – в районах населенных пунктов Нерубайское в Одесской области, Воскресенское в Николаевской области и в городе Запорожье, а также один в Киеве.

В течение дня высокоточным оружием воздушного базирования и ударными БПЛА были поражены логистический центр «Эридон» в населенном пункте Вишневое Киевской области, где хранились и распределялись грузы военного назначения. А также логистический центр «ФМ Логистик Днепр» в районе населенного пункта Дударков Киевской области и логистический центр в населенном пункте Корчеватое Киевской области, складские помещения которых использовались для хранения товаров двойного назначения, а также комплектующих БПЛА.

Удары осуществлялись и по портовой инфраструктуре и морским судам. Так, в порту «Черноморск» поражено морское судно типа «сухогруз» с военным имуществом для ВСУ, а в порту «Одесса» – склады с военно-техническим имуществом. Еще один сухогруз с вооружением и боеприпасами уничтожен в акватории Черного моря.

Скриншот с видео Минобороны РФ

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