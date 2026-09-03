В Волгограде драка двух соперников из-за женщины попала на видео











35-летний волгоградец задержан за причинении ножевого ранения 41-летнему сопернику. Как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, в конце августа в одну из городских больниц с проникающим ножевым ранением грудной клетки был госпитализирован 41-летний мужчина. Вскоре был задержан подозреваемый.

Конфликт между мужчинами произошел на почве ревности в Дзержинском районе. Волгоградец пришел к дому своей бывшей сожительницы, где в это время находился её новый партнер. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес оппоненту удар ножом в область груди. Произошедшее сняла уличная камера видеонаблюдения.



Подозреваемый, который четыре раза ударил ножом соперника, задержан. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Свою вину на допросе он признал.



Видео ГУ МВД по Волгоградской области