В Волгограде осудят студента, лишившего преподавателя вуза 690 тысячи рублей

19-летний студент из Челябинска предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. Молодой человек выманил у преподавательницы одного из волгоградских вузов 690 тысяч рублей, хотя планировал поживиться гораздо большей суммой.

Как рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области, молодой человек в конце марта этого года вместе с сообщниками пытался похитить у волгоградки 3 миллиона 380 тысяч рублей.

– Злоумышленники позвонили женщине, представившись потерпевшей работниками правоохранительных органов и службы безопасности банка, предложив поучаствовать в эксперименте по поимке преступников. Для этого они сообщили волгоградке о необходимости перевести ее сбережения якобы на безопасный счет, – пояснила Оксана Черединина.

Женщина поверила мошенникам и перечислила часть сбережений в сумме 690 тысячи рублей. Но, когда она рассказала обо всем мужу, тот понял, что его супруга стала жертвой аферистов. После обращения в полицию удалось заблокировать операцию по перечислению остальной части денег.

В обязанности молодого челябинца, который предстанет перед Ворошиловским судом, входил поиск лиц, согласившихся оформить на себя «безопасные» счета, куда впоследствии потерпевшие перечисляли деньги.

Вину в содеянном студент признал, заключив с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве.

Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.