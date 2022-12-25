Офицеры ФСИН пострадали в ДТП под Волгоградом

Расследования 25.12.2022 09:54
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25.12.2022 09:54
Пять сотрудников регионального управления ФСИН России по Волгоградской области, по уточненным данным, пострадали в ДТП на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» в Дубовском районе, сообщил ИА «Высота 102» собственный источник в правоохранительных органах.
По данным Telegram-канала «Остров свободы», в автомобиле «Лада Ларгус», водитель которого и спровоцировал аварию, находились замначальника и главный экономист ФКУ «Камышинская воспитательная колония», замначальника ИК-24 и начальник планово-экономического отдела этой колонии. Автомобилем управлял водитель ФКУ «Камышинская воспитательная колония».
ИК-24 находится в Камышине. Это колония строгого режима.
Как ранее сообщал региональный главк МВД, ДТП, в котором пострадало шесть человек, произошло 23 декабря на 575 км трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград». «Лада Ларгус» под управлением 52-летнего водителя двигалась по направлению в сторону Волгограда. При совершении обгона водитель выехал на встречку, но не выдержала боковой интервал и столкнулась с другой «Лада Ларгус» под управлением 69-летнего водителя.
В результате ДТП пострадали оба водителя и четверо пассажиров 44, 43, 38 и 30-лет автомобиля «Лада Ларгус», совершавшим обгон. Они доставлены в больницу.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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