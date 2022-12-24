







В Дубовском районе 23 декабря шесть человек попали в больницу после ДТП с двумя легковыми автомобилями. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла в 12-13 часа на автодороге «Сызрань-Саратов-Волгоград».





«Лада Ларгус» под управлением 52-летнего водителя двигалась по направлению в сторону Волгограда и на 575 км. при обгоне выехала на встречку. Однако не выдержала боковой интервал и столкнулась с другой «Лада Ларгус» под управлением 69-летнего водителя, которая ехал во встречном направлении в сторону Камышина.







В результате ДТП оба водителя и четверо пассажиров 44, 43, 38 и 30-лет автомобиля «Лада Ларгус», совершавшим обгон, доставлены в больницу.



Ранее, напомним , в Дубовском районе в результате столкновения микроавтобуса и грузовика погибли двое, четверо пострадали.





Фото ГУ МВД по Волгоградской области

