Происшествия 24.12.2022 11:48
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24.12.2022 11:48
В Дубовском районе 23 декабря шесть человек попали в больницу после ДТП с двумя легковыми автомобилями. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла в 12-13 часа на автодороге «Сызрань-Саратов-Волгоград».
«Лада Ларгус» под управлением 52-летнего водителя двигалась по направлению в сторону Волгограда и на 575 км. при обгоне выехала на встречку. Однако не выдержала боковой интервал и столкнулась с другой «Лада Ларгус» под управлением 69-летнего водителя, которая ехал во встречном направлении в сторону Камышина.
В результате ДТП оба водителя и четверо пассажиров 44, 43, 38 и 30-лет автомобиля «Лада Ларгус», совершавшим обгон, доставлены в больницу.
Ранее, напомним, в Дубовском районе в результате столкновения микроавтобуса и грузовика погибли двое, четверо пострадали.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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