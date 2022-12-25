Глава СК Бастрыкин ждет доклад о гибели 15-летней девочки из-за взрыва газа в Волгограде

Расследования 25.12.2022 07:43
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25.12.2022 07:43
Александр Бастрыкин взял на контроль расследование ЧП с гибелью 15-летней девочки из-за взрыва газа в Волгограде.
- Председатель СК России поручил руководителю СУ СКР по Волгоградской области В.И. Семенову доложить о ходе расследования уголовного дела и обстоятельствах гибели несовершеннолетней, - сообщили в пресс-службе СК России.
По факту гибели несовершеннолетней следственными органами СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Трагедия произошла в субботу, 24 декабря, в одном из частных домовладений по улице Ковалевых рабочего поселка Иловля Волгоградской области. Предварительно установлено, что произошел хлопок газа, что повлекло обрушение дома, в результате которого погибла 15-летняя девочка. Ее родители с различными травмами были госпитализированы.
Фото: прокуратуры Волгоградской области
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