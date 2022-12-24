







За жизнь 64-летнего мужчины, который пострадал сегодня в разрушенном из-за взрыва газа доме, борются врачи Иловлинской ЦРБ. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, он находится в состоянии средней тяжести. Владимир Тен, как стало известно ИА «Высота 102», также работал в этом медучреждении. Жители знают его как отличного хирурга и педиатра.





А состояние пострадавшей 52-летней женщины оценивается как тяжелое. Она доставлена в больницу №25 в Волгограде и находится в реанимации.



