Фото прокуратуры Волгоградской области
«Его спасают коллеги»: врачи Иловлинской ЦРБ борются за жизнь пострадавшего из-за взрыва газа хирурга
Расследования 24.12.2022 17:47
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24.12.2022 17:47
Фото прокуратуры Волгоградской области
За жизнь 64-летнего мужчины, который пострадал сегодня в разрушенном из-за взрыва газа доме, борются врачи Иловлинской ЦРБ. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, он находится в состоянии средней тяжести. Владимир Тен, как стало известно ИА «Высота 102», также работал в этом медучреждении. Жители знают его как отличного хирурга и педиатра.
А состояние пострадавшей 52-летней женщины оценивается как тяжелое. Она доставлена в больницу №25 в Волгограде и находится в реанимации.
Напомним, трагедия произошла сегодня ночью в рабочем поселке Иловля. Из-за взрыва газа разрушился дом, где проживала семья из трех человек. 15-летняя школьница погибла. Предварительно, взрыв произошел из-за утечки газа в автомобиле, припаркованном рядом с домом.
Фото прокуратуры Волгоградской области
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