Происшествия

Под Волгоградом 24 декабря из-за взрыва газа в доме погибла 15-летняя девочка

Происшествия 24.12.2022 14:09
0
24.12.2022 14:09



Трагическое происшествие случилось сегодня, 24 декабря. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, в одном из частных домов на улице Ковалевых рабочего поселка Иловля раздался взрыв. Часть дома обрушилась, в результате погибла 15-летняя девочка. Родители школьницы – 64-летний мужчина и 52-летняя женщина -  с различными травмами госпитализированы.

Иловлинским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В настоящее время следователи территориального подразделения совместно со следователями-криминалистами регионального управления СКР выехали для производства осмотра места происшествия, а также проведения других процессуальных действий, пояснили в ведомстве.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
24.12.2022 11:48
Происшествия 24.12.2022 11:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.12.2022 10:50
Происшествия 24.12.2022 10:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.12.2022 22:01
Происшествия 23.12.2022 22:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.12.2022 20:40
Происшествия 23.12.2022 20:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.12.2022 20:00
Происшествия 23.12.2022 20:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.12.2022 11:39
Происшествия 23.12.2022 11:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.12.2022 11:15
Происшествия 23.12.2022 11:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.12.2022 10:56
Происшествия 23.12.2022 10:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.12.2022 09:43
Происшествия 23.12.2022 09:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.12.2022 09:11
Происшествия 23.12.2022 09:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.12.2022 13:03
Происшествия 22.12.2022 13:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.12.2022 10:06
Происшествия 22.12.2022 10:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.12.2022 09:24
Происшествия 22.12.2022 09:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.12.2022 15:30
Происшествия 21.12.2022 15:30
Комментарии 0

0
Далее
Происшествия
21.12.2022 10:34
Происшествия 21.12.2022 10:34
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

14:25
Опубликованы жуткие кадры разрушенного из-за взрыва газа дома под Волгоградом, где погибла девочкаСмотреть фотографии
14:09
Под Волгоградом 24 декабря из-за взрыва газа в доме погибла 15-летняя девочкаСмотреть фотографии
13:41
МВД опубликовало видео задержания убийцы беременной волгоградкиСмотреть фотографии
13:18
«Снял золото и выкинул тело»: в Волгограде задержали убийцу пропавшей в октябре 35-летней женщиныСмотреть фотографии
12:42
Бочаров: вечный огонь на Аллее Героев в Волгограде реконструируют к 2025 годуСмотреть фотографии
11:48
На федеральной трассе под Волгоградом 6 человек пострадали в ДТП с двумя "Ладами"Смотреть фотографии
11:43
Банк «Открытие»: 62% жителей ЮФО надеются, что 2023 год будет для них лучше, чем 2022-йСмотреть фотографии
11:21
Житель Волгоградской области откопал сундук со старинными колоколамиСмотреть фотографии
10:50
«Когда это закончится?»: в Котово Волгоградской области ночью замерзали десятки домовСмотреть фотографии
09:46
Зарплаты врачей Волгоградской области за 3 месяца снизились до 65638 рублейСмотреть фотографии
08:18
«Погода или плохое настроение»: в Волгоградской области упал спрос на живые елкиСмотреть фотографии
07:41
В Волгоградской области 24 декабря потеплеет до +5Смотреть фотографии
22:41
«Тепло наших сердец дойдет до ребят»: в Волгоградской академии МВД собрали новогодние подарки детям ДонбассаСмотреть фотографии
22:01
В Волгоградской области выясняют причину смерти пятимесячной девочкиСмотреть фотографии
20:40
В овраге нашли труп беременной волгоградки, пропавшей 14 октябряСмотреть фотографии
20:27
Под Новый год пожар уничтожил дом волгоградцев с четырьмя детьми: видео «Высоты 102»Смотреть фотографииCмотреть видео
20:00
На текстильном комбинате в Волгоградской области вспыхнул пожарСмотреть фотографии
19:39
В Волгограде 14 школьников наградили за героизм и волонтерствоСмотреть фотографии
18:48
Волгоградцам «Селедка под шубой» обойдется на 13% дороже, чем в прошлом годуСмотреть фотографии
18:17
Банк «Открытие» подарит новогоднее #ОткрытиеЭмоций в социальной сети ВКонтактеСмотреть фотографии
18:13
Жителям Волгограда не стали запрещать фейерверки на Новый годСмотреть фотографии
17:17
В Волгограде необычные Дед Мороз и Снегурочка вручили новогодние подарки семьям с детьмиСмотреть фотографии
16:27
Андрей Бочаров выйдет на связь с жителями Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:17
Волгоградские школы возвращаются с удаленки. Из-за ОРВИ закрывают классыСмотреть фотографии
15:58
Волжанку после зверского нападения Григоряна перевели из реанимацииСмотреть фотографии
15:42
На севере Волгограда поселок Водстрой остался без теплаСмотреть фотографии
15:27
Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в топ-5 лучших дебетовых карт «Мир» с кешбэкомСмотреть фотографии
15:18
Владимир Устинов вручил орден матери-героине из Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:04
Густой туман накрыл трассы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:58
В госучреждениях Волгоградской области с 1 января повысят зарплаты на 8%Смотреть фотографии
 