Под Волгоградом 24 декабря из-за взрыва газа в доме погибла 15-летняя девочка









Трагическое происшествие случилось сегодня, 24 декабря. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, в одном из частных домов на улице Ковалевых рабочего поселка Иловля раздался взрыв. Часть дома обрушилась, в результате погибла 15-летняя девочка. Родители школьницы – 64-летний мужчина и 52-летняя женщина - с различными травмами госпитализированы.





В настоящее время следователи территориального подразделения совместно со следователями-криминалистами регионального управления СКР выехали для производства осмотра места происшествия, а также проведения других процессуальных действий, пояснили в ведомстве.

Иловлинским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).