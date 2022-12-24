Под Волгоградом 24 декабря из-за взрыва газа в доме погибла 15-летняя девочка

Иловлинским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Происшествия 24.12.2022 14:09
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24.12.2022 14:09
Иловлинским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Трагическое происшествие случилось сегодня, 24 декабря. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, в одном из частных домов на улице Ковалевых рабочего поселка Иловля раздался взрыв. Часть дома обрушилась, в результате погибла 15-летняя девочка. Родители школьницы – 64-летний мужчина и 52-летняя женщина - с различными травмами госпитализированы.
Иловлинским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
В настоящее время следователи территориального подразделения совместно со следователями-криминалистами регионального управления СКР выехали для производства осмотра места происшествия, а также проведения других процессуальных действий, пояснили в ведомстве.
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