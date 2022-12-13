Происшествия

В Волгоградской области фургон влетел в КАМАЗ. Есть погибший: видео

Происшествия 13.12.2022 09:48
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13.12.2022 09:48


В Новониколаевском районе Волгоградской области накануне примерно в 20.33 фургон влетел в КАМАЗ. Сообщается о погибшем. Последствия ДТП попали на оперативное видео.  



— По предварительным данным, на 684 километре трассы Р-22 «Каспий» 49-летний водитель фургона Hyundai двигался со стороны Волгограда в направлении Москвы, — сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Водитель выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с грузовым автомобилем «КАМАЗ» с прицепом. 

В результате аварии водитель Hyundai от полученных травм скончался на месте. Водителя КАМАЗа доставили в больницу. 

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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