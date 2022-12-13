Инспекторы ДПС на посту в Городищенском районе Волгоградской области при досмотре междугороднего автобуса задержали 24-летнюю пассажирку, которая везла героин. Как рассказали ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, поведение девушки вызвало подозрение полицейских, когда те вошли в салон.

– В ходе досмотра в личных вещах 24-летней девушки обнаружили сверток с порошкообразным веществом. Изъятым, согласно исследованию экспертов ЭКЦ ГУ МВД России по Волгоградской области изъятое, оказался героин. Общий вес вещества – 220 гр., – рассказали в полиции. – Установлено, что задержанная везла наркотик из Москвы в Нальчик с целью сбыта.

Вероятнее всего, в ближайшее время задержанная будет помещена в СИЗО. В отношении девушки уже возбуждено уголовное дело по В ст.30 ч.3, ст.228.1 ч.4 УК РФ – «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». Злоумышленнице грозит до 20 лет лишения свободы.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области