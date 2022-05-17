Экология

«Российская Федерация, уберите!»: в Москве заметили гигантскую свалку на Лысой горе Волгограда

Экология 17.05.2022 18:46
17.05.2022 18:46


Глава Росприроднадзора РФ Светлана Радионова пообещала привлечь к ответственности виновных в появлении огромной свалки на Лысой горе в Волгограде. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», глава федерального ведомства заявила в телеграм-канале. 


– Получаем сообщения о большой свалке около мемориального комплекса Лысая гора в Волгограде. Проблема, о которой пишут в соцсетях, нам известна, - написала Светлана Радионова. – В прошлом году в ответ на обращение жителей инспекторы службы провели выездное обследование захламленной территории. Информация о незаконном размещении стройматериалов, шин, покрышек, стекол, пластика, ветхой мебели, бытовой техники, а также в незначительной степени ТКО подтвердилась. Специалисты ЦЛАТИ отобрали пробы мусора и почвы. Анализ показал превышение концентрации загрязняющих веществ, в том числе по нефтепродуктам, меди, свинцу, цинку и нитрат-иону. 

По словам главы федерального ведомства,  площадь свалки составила 13500 квадратных метра. 

– Участок находится в собственности Российской Федерации. А, значит, ответственность за свалку несет территориальное управление Росимущества, – продолжила Светлана Радионова. – В ответ на предупреждение организация сообщила, что расчистила свалку собственными силами. Но уже в марте 2022 года на выездной проверке мы снова обнаружили мусорные навалы в том же месте – в 350 метрах от мемориала. Для выяснения всех обстоятельство возбуждено дело об административном правонарушении. Держим вопрос на контроле. 


 

Между тем, в территориальном управлении Росимущества знают о проблеме и считают ее сложноразрешимой без участия властей Волгограда. 

– В свое время мы разграничили участок, который относится к памятнику и передали его городу. Но расположенные рядом  захламленные являются землями общего пользования, - пояснил ИА «Высота 102» глава ведомства Александр Хрипко. – Мы не можем ничего с ними  сделать, пока администрация Волгограда не проведет кадастровые работы и не установит красные линии на данных участках. Но этого до сих пор не выполнено. Городские власти ссылаются на отсутствие денег на проведение таких работ. Поэтому территория остается в введении РФ, а, по сути,  сюда свозят мусор с ближайших строек. Поверьте, я не могу поставить здесь часовых, чтобы они ловили машины, которые сбрасывают сюда строительные отходы и не могу потребовать, чтобы Российская Федерация здесь все убрала!

По словам Александра Хрипоко, на полную зачистку территории от мусора может понадобиться до 50 миллионов рублей. 

– Кто нам выделит такие деньги? Особенно сейчас. Сотрудники нашего ведомства лично принимали участие в уборке на Лысой горе. Это обошлось почти в 4 миллиона бюджетных рублей. Все же не просто так – собрать мусор и куда-то увезти. Там сваливают отходы самых разных видов, вывоз свалки – это все через аукцион и, еще раз подчеркиваю, на это нужны огромные средства. 

Руководитель территориального управления Росимущества подчеркнул также, что не видит никаких действий ни городских властей, ни других заинтересованных ведомств в том, чтобы прекратить продолжающийся процесс превращения Лысой горы в огромную свалку.

– Когда мы с коллегами убирались на Лысой горе, то сами видели, как один из самосвалов сгружал сюда мусор – просто не успели снять на видео сам момент сброса отходов, - продолжил Александр Хрипко. – Но при желании это все можно легко сделать – установить видеокамеры, поймать хоть кого-то из нарушителей. Достаточно здесь провести один день, чтобы зафиксировать весь масштаб загрязнения территории. Но этого никто делать не хочет. Конечно, легче найти виновников в другом месте и наказать Российскую Федерацию. Ну составят административный протокол, но ведь ничего от этого не изменится!

Напомним, ИА «Высота 102» неоднократно поднимало проблему свалок на Лысой горе. Несколько лет подряд здесь периодически проходят субботники, вывозится собранный мусор, однако площадь захламления только увеличивается. Некоторые эксперты считают, что вопрос может быть решен кардинально лишь тогда, когда у этих земель появится настоящий хозяин, который сможет использовать их для строительных или рекреационных целей. Но реализация этой земли через аукционы невозможна до той поры, пока она не будет разграничена. 
Фото ИА "Высота 102" и сайта Росприроднадзора РФ.

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