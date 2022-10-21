Расследования

В Волгограде для определения возраста избитого полицейскими подростка привлекли эксперта

Расследования 21.10.2022 18:35
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21.10.2022 18:35



В Волгограде для определения возраста 14-летнего подростка, избитого оперативниками, следователи привлекли эксперта. Фигуранты уголовного дела настаивают на том, что мальчик выглядел не как ребенок.
Их версия строится в том числе на том, что Саша не похож на подростка, поэтому была назначена экспертиза, – сообщила ИА «Высота 102» адвокат семьи Алена Максаева.
По ее словам, экспертиза подтвердила, что биологический возраст избитого подростка составляет 14-17 лет. А вот вопрос о том, на сколько лет внешне выглядит подросток, специалист оставил без ответа, посчитав, что экспертной оценке это не подлежит.
Напомним, история, которая получила широкий общественный резонанс, произошла 2 августа текущего года в Тракторозаводском районе Волгограда. Двое крепких мужчин в поселке Селезневка средь бела дня избили 14-летнего мальчика, который шел по улице. Со слов оперуполномоченных отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Волгограду, они приняли подростка за закладчика. 
Следственный отдел по Тракторозаводскому району Волгограда СУ СКР по области по итогам проверки возбудил уголовное дело в отношении оперативников по признакам преступления, предусмотренного п. «а, г, д» ч. 3 ст. 286 УК РФ —  превышение должностных полномочий с применением насилия группой лиц в отношении несовершеннолетнего.
В ГУ МВД России по Волгоградской области тогда сообщали, что оперативников отстранили от работы, а их руководителей привлекли к дисциплинарной ответственности.
Однако адвокат семьи Костиных утверждает, что у них нет данных о том, что оперативники отстранены от работы.  
– Никаких документов, подтверждающих это отстранение мы не видели. У нас таких данных нет, – сказала адвокат.
Этот вопрос представитель потерпевших задавала следствию, но он остался без ответа. Еще одно требование адвоката о заключении фигурантов уголовного дела под домашний арест было оставлено без удовлетворения, так как следствие не нашло оснований для этого.
Напомним, что уголовное дело расследует первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Волгоградской области. В сентябре текущего года оно было передано в областной аппарат из следственного отдела по Тракторозаводскому району Волгограда.


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