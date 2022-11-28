Происшествия

В Волгогарде аферистка-рецидивистка забирала у пенсионеров деньги под видом соцработника

Происшествия 28.11.2022 12:30
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28.11.2022 12:30



Полицейские задержали в Волгограде 44-летнюю ранее судимую женщину по подозрению в краже денег у пенсионеров под видом соцработника.
Как сообщили в ГУ МВД России по региону, задержанная проникала в квартиры пожилых людей, представляясь им работником социальной службы и медицины. Она предлагала пенсионерам медицинские услуги, социальные выплаты и компенсации, рассчитываясь банкнотами «Банка приколов». Сдачу аферистка получала настоящими купюрами. 
Несколько раз она похищала деньги у пенсионеров, наблюдая за тем, где они хранят сбережения.
Установлена причастность задержанной к 8 преступлениям. Ущерб оценивается в 300 тысяч рублей. Часть похищенных денег изъята.



Женщину взяли под стражу.
Известно, что в октябре 2020 года она уже задерживалась за совершение аналогичных преступлений, была осуждена. На свободе она находилась всего 1,5 месяца, совершая преступления.
Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ - мошенничество и кража. Фигурантке грозит до 5 лет лишения свободы.
Полиция не исключает, что пострадавших от действий злоумышленницы может быть больше. Потерпевших просят обращаться по телефону: (8442) 93-01-11- дежурная часть Управления МВД России по городу Волгограду.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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