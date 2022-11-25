Расследования

«Изменили мои показания»: обвиненный в смерти пациентки от COVID-19 волгоградский врач обжалует приговор

Расследования 25.11.2022 15:11
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25.11.2022 15:11


Бывший врач Светлоярской ЦРБ Амир Гиниятов подал жалобу на приговор суда по уголовному делу о смерти пациентки от коронавируса. По словам медика, также им были зафиксированы искажения в протоколе судебного заседания. 

— Получили приговор, копию протокола судебного заседания, в котором я заметил искажение моих показаний и пояснений свидетелей, — рассказал ИА «Высота 102» Гиниятов.

Как уточнил врач, некорректные записи он заметил на страницах 107-109 протокола судебного заседания. 

— Изменены мои показания при допросе в виде неправильно написанных ответов на вопросы, которые задавал защитник потерпевшего, — отметил Амир. 


Публикуем выдержку из протокола, которая со слов Гиниятова, является прямой цитатой: 

Вопрос: «11 августа 2020 года Вы поставили пневмонию под вопросом. По какой причине Вы не заподозрили COVID-19, выписали противовирусные препараты, а не антибиотики?»

Ответ: «Для COVID-19 характерно двустороннее поражение легких и не бывает хрипов, как правило. В данном случае, у … имелись хрипы, что свидетельствует о вирусном заболевании. Данный факт подтвердился клиническим анализом крови.»

Врач считает, что эти слова ему не принадлежат, так как в ответе усматривается прямое противопоставление.

— На суде мной было сказано: «Для COVID-19  характерно двустороннее поражение легких и не бывает хрипов, как правило. В данном случае, у … имелись хрипы, что свидетельствует о бактериальном заболевании. Данный факт подтвердился результатом общего анализа крови, который у … был взят в приемном отделении ГУЗ «КБ СМП № 15», и находит свое отражение в истории болезни из данного медицинского учреждения.» — сообщил Амир. 


Также медик отмечает, что есть несостыковки в части ответов на вопросы, отмеченные в протоколе, которые ему задавал собственный адвокат. 

Публикуем выдержку из протокола, которая со слов Гиниятова, является прямой цитатой: 

Вопрос: «В ходе проведения очной ставки от свидетеля … какие данные Вам стали известны о хронических заболеваниях умершей …?»

Ответ: «Про хронические заболевания не говорилось.»

— На данный вопрос такого ответа я не мог дать, так как до этого уже отвечал, что про хронические заболевания у умершей узнал во время очной ставки с потерпевшим и свидетелем, — пояснил волгоградец. 

Амир Гиниятов не согласен с решением суда и уже подал жалобу на приговор. 

— Мне хочется, чтобы меня и моего адвоката услышали. Все заявленные нашей стороной ходатайства отклоняются, — считает медик. — Наши доводы, что экспертиза в Ставрополе проводилась с нарушением действующего законодательства, не были приняты во внимание. По мнению судьи Молярова, нарушения УПК и ФЗ РФ, это «незначительные недостатки». Все, что нужно знать про суд в Светлом Яре.


Напомним, Амира Гиниятова обвинили в смерти женщины, которая 6 августа 2020 года пришла к нему на прием в поликлинику Светлого Яра. По версии следствия, врач не оказал женщине должной помощи и не направил ее в стационар. Врач, в свою очередь, настаивал, что лечил пациентку, которая  обратилась к нему с небольшой температурой, правильно, направив ее на анализ крови и выписав медикаменты. 

Приговором Светлоярского райсуда Волгоградской Амира Гиниятова приговорили к году условно и запретили заниматься деятельностью, связанной с оказанием медпомощи на аналогичный период. Однако в связи с истечением срока давности врача освободили от уголовной ответственности в зале суда. 

Тем не менее, вердикт суда стал настоящим шоком для Амира, его родных, адвоката и жителей райцентра, которые поддерживали врача и надеялись на оправдательный приговор. 

Фото и коллаж: личный архив Амира Гиниятова / Алексей Костяков ИА «Высота 102»  

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