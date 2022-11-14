Расследования

«Я ранен, но не убит»: в Волгоградской области суд вынес приговор врачу по обвинению в смерти пациентки от коронавируса

Расследования 14.11.2022 12:29
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14.11.2022 12:29


Светлоярский районный суд Волгоградской области огласил приговор врачу Амиру Гиниятову, которого обвиняли в смерти пациентки от коронавирусной инфекции. Как сообщает ИА «Высота 102», терапевта приговорили к году условно и запретили заниматься деятельностью, связанной с оказанием медицинской помощи, сроком  на один год. Однако в связи с истечением срока давности врача освободили от уголовной ответственности в зале суда. 

Тем не менее, вердикт районного суда стал настоящим шоком для Амира, его родных, адвоката и жителей районного центра, которые поддерживали врача и надеялись на оправдательный приговор. 

В принципе, уже в ходе процесса было понятно, что меня признают виновным, – поделился с ИА «Высота 102» Амир Гиниятов.Хотя суд и приобщил к материалам дела экспертизу, которая доказывала, что я не виноват в смерти женщины, но в основу приговора положил другую экспертизу, проведенную в Ставропольском крае

По словам Амира, его никак не может удовлетворить решение суда, по которому уголовное преследование врача прекращено по нереабилитирующим основаниям. 

Я по-прежнему считаю, что моя пациентка умерла не в результате моей ошибки, и уверен, что ошибки я не совершал, – говорит врач. – Представьте, в Волгоградской области от коронавируса умерли почти 7 тысяч человек. Значит, сидеть должны сотни  врачей, которые их спасали, но не смогли спасти?

Амир Гиниятов заявил, что обязательно будет обжаловать решение Светлоярского районного суда и добиваться справедливости. 

Конечно, и я, и мои родные были потрясены этим решением суда, – признался Амир. – Но хочу сказать одно – меня  ранили, но не убили. Поэтому буду бороться, пока будут силы, чтобы отменить этот приговор. 

Напомним, Амира Гиниятова обвинили в смерти женщины, которая 6 августа 2020 года пришла к нему на прием в поликлинику Светлого Яра. По версии следствия, врач не оказал женщине должной помощи и не направил ее в стационар. 

Врач, в свою очередь, настаивал, что лечил пациентку, которая  обратилась к нему с небольшой температурой, правильно, направив ее на анализ крови и выписав медикаменты. 11 августа он вновь посетил женщину на дому по вызову, поставив предварительный диагноз внебольничная пневмония,  направил ее  на рентген и на тестирование на коронавирус. Результаты рентгена была получены лишь 15 августа, а тест на ковид – 18. Именно в этот день женщина скончалась от коронавируса в стационаре. Важно, что врачебная комиссия не усмотрела связи между смертью пациентки и якобы неправильными действиями доктора Амира.

При этом жители Светлоярского района, которые поддерживали Амира и приходили на судебные заседания, до сих пор благодарят врача-терапевта за то, что он помог им выжить в эпидемию коронавируса. 

 

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