Спецоперация на Украине

Мобилизованных из Волгоградской области отправили на полигоны ЮВО

Спецоперация на Украине 25.11.2022 09:26
0
25.11.2022 09:26


Из Волгоградской области отправился очередной эшелон с мобилизованными. Как сообщает ИА «Высота 102», военнослужащие будут проходить боевое слаживание на полигонах Южного военного округа. 

— Убывающий личный состав полностью укомплектован всесезонными комплектами полевого обмундирования, средствами индивидуальной защиты, включая бронежилеты и шлемы, а также обеспечен необходимыми документами, — утверждают в пресс-службе ЮВО. — Всем военнослужащим, покидающим регион, открыты банковские счета для получения денежного довольствия и региональных соцвыплат.

Уточняется, что в регионе резервистов обучали боевые офицеры. Мобилизованные смогли быстро восстановить навыки обращения со стрелковым оружием и боевыми машинами.


В дальнейшем, как пояснили в пресс-службе округа, военнослужащих обучат навыкам действий в составе подразделений, а также они освоят комплексное применение боевой техники и различного вооружения. 

Фото: Южный военный округ 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спецоперация на Украине
24.11.2022 16:55
Спецоперация на Украине 24.11.2022 16:55
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
24.11.2022 13:03
Спецоперация на Украине 24.11.2022 13:03
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
24.11.2022 12:02
Спецоперация на Украине 24.11.2022 12:02
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
24.11.2022 10:05
Спецоперация на Украине 24.11.2022 10:05
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
23.11.2022 11:40
Спецоперация на Украине 23.11.2022 11:40
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
22.11.2022 08:53
Спецоперация на Украине 22.11.2022 08:53
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
20.11.2022 11:16
Спецоперация на Украине 20.11.2022 11:16
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
19.11.2022 19:20
Спецоперация на Украине 19.11.2022 19:20
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
19.11.2022 08:58
Спецоперация на Украине 19.11.2022 08:58
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
18.11.2022 17:13
Спецоперация на Украине 18.11.2022 17:13
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
18.11.2022 14:49
Спецоперация на Украине 18.11.2022 14:49
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
18.11.2022 13:08
Спецоперация на Украине 18.11.2022 13:08
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
18.11.2022 09:25
Спецоперация на Украине 18.11.2022 09:25
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
17.11.2022 20:40
Спецоперация на Украине 17.11.2022 20:40
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
17.11.2022 14:39
Спецоперация на Украине 17.11.2022 14:39
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:56
В Волгограде пенсионерка разбила голову в автобусеСмотреть фотографии
09:32
Массовые беспорядки в колонии Камышина подавили в ходе ученийСмотреть фотографии
09:26
Мобилизованных из Волгоградской области отправили на полигоны ЮВОСмотреть фотографии
08:41
Не верят в пенсию: почти половина волгоградцев согласна на серую зарплатуСмотреть фотографии
08:05
Волгоградский Роспотребнадзор добился закрытия четырех сайтов по торговле табакомСмотреть фотографии
07:29
«И дожди не помеха»: на севере Волгограда назло непогоде и запретам тлеют тонны мусораСмотреть фотографии
20:30
В Волгоградской области мужчину нашли мертвым в лужеСмотреть фотографии
19:49
«Использовал спичку как подсветку»: школьник в Волгоградской области получил ожоги лица и глазСмотреть фотографии
19:46
Волгоградские концессии возглавил Дмитрий ЦыбульниковСмотреть фотографии
19:24
«Синара-Девелопмент» в Волгограде открыла продажи в ЖК «Университетский»Смотреть фотографии
18:47
Еще 7 км трассы Волгоград-Москва модернизировали для исключения лобовых ДТПСмотреть фотографии
18:13
Школьная столовая из Волгограда стала призером Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая – 2022»Смотреть фотографии
17:51
Депутаты облдумы согласовали Попкова на пост главы СпорткомитетаСмотреть фотографии
17:49
В Волгограде трещина на Астраханском мосту поползла в разные стороныСмотреть фотографии
17:26
«Красный Октябрь» принял участие в форуме «Пром-Энерго-Волга’2022»Смотреть фотографии
16:55
«Выносил бойцов из-под огня»: в Волгоградской области похоронили погибшего в СВО пограничникаСмотреть фотографии
16:20
Бочаров обозначил приоритеты волгоградского АПК на 2023 годСмотреть фотографии
16:12
В скандальной постройке в центре Волгограда открывается супермаркетСмотреть фотографии
15:59
Прокуратура Волгограда проверит расходование средств на ремонт Аллеи ГероевСмотреть фотографии
15:58
Банк Уралсиб запустил платежный сервис торгового эквайринга для смартфоновСмотреть фотографии
15:08
В суд Волжского ушло дело о смертельном избиении у пивбараСмотреть фотографииCмотреть видео
14:00
Впервые за 46 лет волгоградские аграрии собрали 7 млн тонн зернаСмотреть фотографии
13:50
МегаФон ускорил интернет на Черноморском побережьеСмотреть фотографии
13:42
Жители Котово Волгоградской области принимают грязевые ванны от «Водоканала»Смотреть фотографии
13:03
«Он старается держаться»: мобилизованный рабочий волгоградского предприятия получил тяжелое ранение в СВОСмотреть фотографии
12:31
ФСБ предотвратила взрыв на газопроводе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:02
Участникам СВО из Волгоградской области направили новое спецснаряжениеСмотреть фотографии
11:34
Рецидивиста осудили за разбой с пистолетом и электрошокером в «Золотом Ларце» под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
11:04
Силовики задержали волгоградца за экстремистские призывыСмотреть фотографии
10:51
В Волгоградской области ищут замминистра на зарплату в 340 тысяч рублейСмотреть фотографии
 