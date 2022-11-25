Мобилизованных из Волгоградской области отправили на полигоны ЮВО

Из Волгоградской области отправился очередной эшелон с мобилизованными. Как сообщает ИА «Высота 102», военнослужащие будут проходить боевое слаживание на полигонах Южного военного округа.

— Убывающий личный состав полностью укомплектован всесезонными комплектами полевого обмундирования, средствами индивидуальной защиты, включая бронежилеты и шлемы, а также обеспечен необходимыми документами, — утверждают в пресс-службе ЮВО. — Всем военнослужащим, покидающим регион, открыты банковские счета для получения денежного довольствия и региональных соцвыплат.

Уточняется, что в регионе резервистов обучали боевые офицеры. Мобилизованные смогли быстро восстановить навыки обращения со стрелковым оружием и боевыми машинами.





В дальнейшем, как пояснили в пресс-службе округа, военнослужащих обучат навыкам действий в составе подразделений, а также они освоят комплексное применение боевой техники и различного вооружения.

Фото: Южный военный округ