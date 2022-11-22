В Волгограде Госавтоинспекция проводит проверку по факту грубого нарушения Правил дорожного движения в Кировском районе. Как стало известно ИА «Высота 102», на улице 64-й Армии 22 ноября водитель «Лады Гранты» проехал по встречной полосе. Нарушение зафиксировали камеры наблюдения.

– В соответствии с законодательством данные нарушения влекут наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев, – напоминают в ГУ МВД России по Волгоградской области. – Госавтоинспекция принимает меры по установлению местонахождения водителя и привлечения его к ответственности.