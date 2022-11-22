Происшествия

Наезд на мужчину на переходе в городе Волжском попал на видео

Происшествия 22.11.2022 10:29
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22.11.2022 10:29


В городе Волжском Волгоградской области 44-летний местный житель попал в больницу после ДТП вечером 21 ноября. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, на пешеходном переходе мужчину сбила управлявшая иномаркой 45-летняя волжанка. Дорожно-транспортное происшествие зафиксировали камеры дорожного наблюдения. 

– По предварительной информации, в 17.45 женщина-водитель, управляя автомобилем Nissan Serena, в районе дома №15 на пересечении улиц Пионерская и Мира при повороте на разрешающий сигнал светофора совершила наезд на 44-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, – прокомментировали в главном управлении МВД России. – В результате ДТП пешеход доставлен в медучреждение.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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