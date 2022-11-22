Спецоперация на Украине 22.11.2022 08:53
0
22.11.2022 08:53
В Верхнем Балыклее Быковского района Волгоградской области открыли мемориальную доску в память о Михаиле Пурясьеве, погибшем на Украине. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации района, церемония состоялась в сельской школе, где учился Михаил.
Учителя, родные вспоминали, что Михаил всегда мечтал стать моряком и целенаправленно шел к своей месте. Он пришёл в Клуб юных моряков в 2008 году, где занимался по 2011 год. В корабельном походе Михаил сдал зачёт по судовождению и первый встал на вахту за штурвал круизного теплохода «Александр Невский».
В 2016 году Михаил отправился на срочную службу, а через год подписал армейский контракт. "Высота 102" сообщала, что смертельное ранение сержант, командир отделения артустановки 255-ого мотострелкового полка 20-ой гвардейской дивизии получил 7 мая в Херсонской области. Ему было 25 лет. В июле его родным передали Орден Мужества, которым посмертно наградили Михаила.
К орденам Мужества посмертно представлены еще десять участников СВО из Волгоградской области22.11.2022 10:41
Спецоперация на Украине 22.11.2022 10:41
«Помажем зеленочкой и на передовую». В Волгограде жены и матери мобилизованных обратились к президенту: видео20.11.2022 11:16
Спецоперация на Украине 20.11.2022 11:16
Ефрейтор Денис Карпушов из Камышина погиб на Украине19.11.2022 19:20
Спецоперация на Украине 19.11.2022 19:20
В спецоперации погиб 34-летний рядовой из Волгоградской области19.11.2022 08:58
Спецоперация на Украине 19.11.2022 08:58
Участник СВО из Урюпинска Сергей Зинченко награжден медалью МО РФ18.11.2022 17:13
Спецоперация на Украине 18.11.2022 17:13
В Камышине матери погибшего в СВО Алексея Караваева передали орден Мужества18.11.2022 14:49
Спецоперация на Украине 18.11.2022 14:49
«Подорвался на мине»: в военном госпитале умер 23-летний волгоградский контрактник18.11.2022 13:08
Спецоперация на Украине 18.11.2022 13:08
Мобилизованные волгоградцы отрабатывают тактику боя в условиях города18.11.2022 09:25
Спецоперация на Украине 18.11.2022 09:25
В спецоперации на Украине погиб 28-летний рядовой Олег Казанцев17.11.2022 20:40
Спецоперация на Украине 17.11.2022 20:40
В Волгограде похоронили 21-летнего участника СВО Даниила Шафикова17.11.2022 14:39
Спецоперация на Украине 17.11.2022 14:39
Мобилизованных волгоградцев учат копать и минировать на тренажерах17.11.2022 11:08
Спецоперация на Украине 17.11.2022 11:08
Мобилизованные закидали учебный полигон под Волгоградом гранатами16.11.2022 11:49
Спецоперация на Украине 16.11.2022 11:49
В спецоперации погиб 23-летний волгоградец Геннадий Агарков15.11.2022 20:35
Спецоперация на Украине 15.11.2022 20:35
Депутаты Гордумы утвердили меры поддержки семей добровольцев и контрактников15.11.2022 12:47
Спецоперация на Украине 15.11.2022 12:47
«Ему было бы сегодня сорок»: в волжской школе открыли мемориал погибшему на Украине Герою России14.11.2022 19:52
Спецоперация на Украине 14.11.2022 19:52