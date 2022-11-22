







В Верхнем Балыклее Быковского района Волгоградской области открыли мемориальную доску в память о Михаиле Пурясьеве, погибшем на Украине. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации района, церемония состоялась в сельской школе, где учился Михаил.





Учителя, родные вспоминали, что Михаил всегда мечтал стать моряком и целенаправленно шел к своей месте. Он пришёл в Клуб юных моряков в 2008 году, где занимался по 2011 год. В корабельном походе Михаил сдал зачёт по судовождению и первый встал на вахту за штурвал круизного теплохода «Александр Невский».





В 2016 году Михаил отправился на срочную службу, а через год подписал армейский контракт. "Высота 102" сообщала, что смертельное ранение сержант, командир отделения артустановки 255-ого мотострелкового полка 20-ой гвардейской дивизии получил 7 мая в Херсонской области. Ему было 25 лет. В июле его родным передали Орден Мужества, которым посмертно наградили Михаила.



