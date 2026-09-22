В Волгоградской области прокуратура заступилась за многодетную мать, которой отказали в досрочной пенсии по старости из-за того, что ее старший ребенок родился и воспитывался на территории одного из бывших союзных государств.

Как пояснили в надзорном ведомстве, женщина, которая проживает в рабочем поселке Линево в Волгоградской области, сообщила о нарушении пенсионных прав в связи с отказом о назначении ей досрочной пенсии в связи с рождением троих детей. В региональном Отделении СФР пояснили заявительнице, что не могут это сделать, так как у них возникли вопросы к месту рождения старшего ребенка.

Однако в прокуратуре пояснили, что для граждан РФ в действующем законодательстве не прописано ограничений в части территории рождения детей, поэтому отказ по этой причине является незаконным. Прокуратура в интересах многодетной матери подала иск в суд, который был удовлетворен. Женщине в итоге назначили досрочную страховую пенсию и выплатили 90 тысяч рублей компенсации с момента первичного обращения.

Фото из архива V102.RU