



В Ростовской области перед судом предстанут трое местных жителей, обвиняемых в поджоге двух автомобилей. Как сообщает Привет-Ростов, преступление было совершено по заказу.

По версии следствия, один из фигурантов получил от заказчика предложение за вознаграждение уничтожить машины двух потерпевших и привлек к делу еще двоих сообщников. Перед преступлением мужчины собрали информацию об автомобилях и местах их парковки, а также подготовили легковоспламеняющуюся смесь и средства связи.

Поджоги произошли ночью – в конце декабря 2025 года и начале января 2026 года в Мясниковском районе. Владельцам машин был причинён ущерб на сумму более 3 миллионов рублей.

После случившегося всех троих задержали, материалы уголовного дела направлены в суд. Кроме того, у одного из обвиняемых обнаружили боеприпасы – ему дополнительно предъявлено обвинение в незаконном приобретении и хранении оружия.