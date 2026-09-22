Главное

Бочаров внёс в Думу предложения о новых почётных гражданах Запрет депутатам на смену политориентации и право на мнение: изучаем переписанный устав Волгограда 3 тысячи в год: в Волгограде ввели резидентские разрешения на платных парковках В Волгоградской области до 3,4 млн увеличили выплаты за контракт с Минобороны Бочаров отменил фестиваль #ТриЧетыре в Волгограде из-за СВО

Актуально

АИ-95 до 137 рублей за литр: ситуация с топливом в Волгограде

«Все эти годы ждал, что за ним придут»: следователь рассказал, как в Волгограде спустя 30 лет раскрыли жестокие убийства таксистов

«Это – наш ответ нацистам». Главы силовых структур открыли Вахту Памяти на месте «лагеря смерти» под Сталинградом

Федеральные новости

Федеральные новости
 Два человека умерли на Кубани после приема лекарств из аптек
На Кубани вынесен приговор участнице преступной группы, которая несколько лет торговала некачественными лекарствами через нелегальные аптеки. Жертвами этой схемы стали как минимум два человека, сообщает ИА «Живая Кубань», –...
Федеральные новости
 Трое жителей Дона пойдут под суд за поджоги автомобилей на 3 миллиона рублей
В Ростовской области перед судом предстанут трое местных жителей, обвиняемых в поджоге двух автомобилей. Как сообщает Привет-Ростов, преступление было совершено по заказу.  По версии следствия, один из фигурантов получил...
Общество

Выглядит достойно: в Волгограде показали благоустроенный за три года проспект Металлургов

Общество 22.09.2026 10:37
0
22.09.2026 10:37


В Краснооктябрьском районе Волгограда завершен финальный этап благоустройства проспекта Металлургов, который приводили в порядок на протяжении трех лет. Итоги проделанной работы сегодня, 22 сентября, оценил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе рабочей поездки.

Общая площадь бульварной части проспекта Металлургов, который является одной из центральных улиц этой части города, составляет 6,3 га. В начале текущего года подрядчик приступил к завершающему этапу работ на площади 1,7 га, которые велись от ул. им. Петра Гончарова до ул. им. Маршала Еременко. Раньше пешеходную зону здесь занимали многочисленные ларьки, а сама территория находилась в запущенном состоянии. Теперь здесь появились новые зеленые зоны, пешеходные и велодорожки, детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы и дополнительные автопарковки. На проспекте обустроена система полива, освещения и видеонаблюдения. Одна из изюминок проекта – специализированная площадка для собак, о создании которой просили жители. 


Проспект Металлургов – исторический проспект, знаковый объект для Волгограда, Краснооктябрьского района. Мы три года назад приняли решение привести его в достойное состояние и сегодня завершаем проект. Важно, что реконструкция проходила с участием жителей района: они формировали задание, что они хотели бы видеть здесь. Один из таких проектов, один из первых в городе – это площадка для выгула собак. Любителей животных у нас в городе достаточно, поэтому современные площадки для выгула собак необходимо создавать. Рассчитываем, что она будет пользоваться популярностью, жители будут за ней ухаживать, – сказал после осмотра благоустроенной территории Андрей Бочаров.

Пространство у памятника Михаилу Паникахе и здания Царицинской оперы, которые находятся на проспекте Металлургов, также привели в порядок. В настоящее время обсуждается вопрос о продолжении проспекта Металлургов в сторону храма Иоанна Кронштадтского.

– Здесь тоже надо приводить все в порядок. Если вспомните, здесь раньше был бедлам из ларьков. Теперь мы создаем общественное пространство, небольшую парковую зону на этой территории, – сказал губернатор. – Современная жизнь требует создания современных условий для людей, которые в себя включают много факторов: места для работы, места, где можно отдохнуть и подумать, где позаниматься спортом, прогуляться со своими домашними питомцами. 


В Волгоградской области вопросы комплексного развития территорий и создания комфортной городской среды – в числе приоритетных направлений. По инициативе губернатора Андрея Бочарова к проработке программ благоустройства привлекают молодых специалистов. В целом с 2014 года на территории Волгоградской области уже завершены и реализуются в данный момент 2,9 тыс. проектов. Только в этом году на карте Волгограда появилось несколько значимых точек притяжения, в их числе сквер им. Говорухина, обновленный участок нижней террасы набережной, парк Южный. Преобразились Привокзальная площадь, площадь Павших борцов, сквер им. Симбирцева, ул. Профсоюзная.

Фото администрации Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
22.09.2026 12:41
Общество 22.09.2026 12:41
Комментарии

0
Далее
Общество
22.09.2026 12:40
Общество 22.09.2026 12:40
Комментарии

0
Далее
Общество
22.09.2026 12:27
Общество 22.09.2026 12:27
Комментарии

0
Далее
Общество
22.09.2026 11:47 Реклама
Общество 22.09.2026 11:47 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
22.09.2026 11:26
Общество 22.09.2026 11:26
Комментарии

0
Далее
Общество
22.09.2026 10:37
Общество 22.09.2026 10:37
Комментарии

0
Далее
Общество
22.09.2026 10:07
Общество 22.09.2026 10:07
Комментарии

0
Далее
Общество
22.09.2026 10:04
Общество 22.09.2026 10:04
Комментарии

0
Далее
Общество
22.09.2026 09:54
Общество 22.09.2026 09:54
Комментарии

0
Далее
Общество
22.09.2026 09:34
Общество 22.09.2026 09:34
Комментарии

0
Далее
Общество
22.09.2026 09:16
Общество 22.09.2026 09:16
Комментарии

0
Далее
Общество
22.09.2026 09:08
Общество 22.09.2026 09:08
Комментарии

0
Далее
Общество
22.09.2026 09:00
Общество 22.09.2026 09:00
Комментарии

0
Далее
Общество
22.09.2026 08:03
Общество 22.09.2026 08:03
Комментарии

0
Далее
Общество
22.09.2026 07:05
Общество 22.09.2026 07:05
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:41
Группа для ликвидации авиабомб создана в Волгоградском ГУ МЧССмотреть фотографии
12:27
Бочаров провёл заседание президиума политсовета волгоградского отделения «Единой России»Смотреть фотографии
12:14
Силовики нагрянули к волгоградцам, легализовавшим 229 мигрантовСмотреть фотографииCмотреть видео
11:47
Большой улов ВолгаКалия: семейная рыбалка объединила сотрудников предприятияСмотреть фотографии
11:34
Два человека умерли на Кубани после приема лекарств из аптекСмотреть фотографии
11:26
Волгоградцев предупредили о новых правилах поступлении в ВУЗыСмотреть фотографии
10:37
Выглядит достойно: в Волгограде показали благоустроенный за три года проспект МеталлурговСмотреть фотографии
10:30
VOYAH объявляет о начале приема на новый флагманский гибридный кроссовер Voyah Тайшан/TAISHANСмотреть фотографии
10:07
ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК и портовой инфраструктуры УкраиныСмотреть фотографии
10:04
В Волжском владелец седана бизнес-класса из-за долгов стал пешеходомСмотреть фотографии
09:54
99-летней волгоградке суд помог отстоять право на пособие после гибели сына в СВОСмотреть фотографии
09:34
Волгоград вошёл в десятку популярных направлений для отдыха в сентябреСмотреть фотографии
09:16
Под Волгоградом несовершеннолетняя по указке знакомого оформила кредит на своего опекунаСмотреть фотографии
09:08
Маляров и машинистов днем с огнем ищут волгоградские работодателиСмотреть фотографии
09:00
Московские рейсы задерживаются в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
08:33
Юниорский триллер в Волгограде: «Каустик» против ЦСКА‑МУОР – 30:27Смотреть фотографии
08:03
Силы ПВО отражали атаку БПЛА в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:25
Чемпионат Волгоградской области по футболу: нервы и характер финального этапаСмотреть фотографии
07:05
Магнитная буря не побеспокоит волгоградцев в ближайшее времяСмотреть фотографии
07:00
Громкие хлопки разбудили ночью жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:44
Волгоградцы могут добавить в паспорт шесть отметокСмотреть фотографии
06:28
На участке Волгоград - Куберле назначен дополнительный поездСмотреть фотографии
06:02
Угроза миновала: режим беспилотной опасности в Волгоградской области отменёнСмотреть фотографии
22:13
В Волгоградской области 21 сентября объявлена беспилотная опасностьСмотреть фотографии
21:20
Росимущество выставило на продажу 37 изъятых у волгоградцев мобильниковСмотреть фотографии
20:45
В Камышинской колонии почтили память ветерана ВОВ Ивана ТимощенкоСмотреть фотографии
20:30
В Волгограде открылся первый детский культурно-просветительский центр «Наследники»Смотреть фотографии
20:14
В «Сириусе» стартовал Чемпионат России по фиджитал-спорту: Волгоград выставил сразу пять командСмотреть фотографии
20:00
Легенда «Ротора» Игорь Суровикин не прошел в ГосдумуСмотреть фотографии
19:35
Долги волгоградцев по алиментам и ЖКУ поставят крест на получении ими кредитовСмотреть фотографии
 