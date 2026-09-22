В Краснооктябрьском районе Волгограда завершен финальный этап благоустройства проспекта Металлургов, который приводили в порядок на протяжении трех лет. Итоги проделанной работы сегодня, 22 сентября, оценил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе рабочей поездки.

Общая площадь бульварной части проспекта Металлургов, который является одной из центральных улиц этой части города, составляет 6,3 га. В начале текущего года подрядчик приступил к завершающему этапу работ на площади 1,7 га, которые велись от ул. им. Петра Гончарова до ул. им. Маршала Еременко. Раньше пешеходную зону здесь занимали многочисленные ларьки, а сама территория находилась в запущенном состоянии. Теперь здесь появились новые зеленые зоны, пешеходные и велодорожки, детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы и дополнительные автопарковки. На проспекте обустроена система полива, освещения и видеонаблюдения. Одна из изюминок проекта – специализированная площадка для собак, о создании которой просили жители.





– Проспект Металлургов – исторический проспект, знаковый объект для Волгограда, Краснооктябрьского района. Мы три года назад приняли решение привести его в достойное состояние и сегодня завершаем проект. Важно, что реконструкция проходила с участием жителей района: они формировали задание, что они хотели бы видеть здесь. Один из таких проектов, один из первых в городе – это площадка для выгула собак. Любителей животных у нас в городе достаточно, поэтому современные площадки для выгула собак необходимо создавать. Рассчитываем, что она будет пользоваться популярностью, жители будут за ней ухаживать, – сказал после осмотра благоустроенной территории Андрей Бочаров.

Пространство у памятника Михаилу Паникахе и здания Царицинской оперы, которые находятся на проспекте Металлургов, также привели в порядок. В настоящее время обсуждается вопрос о продолжении проспекта Металлургов в сторону храма Иоанна Кронштадтского.

– Здесь тоже надо приводить все в порядок. Если вспомните, здесь раньше был бедлам из ларьков. Теперь мы создаем общественное пространство, небольшую парковую зону на этой территории, – сказал губернатор. – Современная жизнь требует создания современных условий для людей, которые в себя включают много факторов: места для работы, места, где можно отдохнуть и подумать, где позаниматься спортом, прогуляться со своими домашними питомцами.





В Волгоградской области вопросы комплексного развития территорий и создания комфортной городской среды – в числе приоритетных направлений. По инициативе губернатора Андрея Бочарова к проработке программ благоустройства привлекают молодых специалистов. В целом с 2014 года на территории Волгоградской области уже завершены и реализуются в данный момент 2,9 тыс. проектов. Только в этом году на карте Волгограда появилось несколько значимых точек притяжения, в их числе сквер им. Говорухина, обновленный участок нижней террасы набережной, парк Южный. Преобразились Привокзальная площадь, площадь Павших борцов, сквер им. Симбирцева, ул. Профсоюзная.

Фото администрации Волгоградской области