В Волгограде сегодня, 14 июля, родным военнослужащих, погибших при выполнении воинского долга в ходе спецоперации по защите Донбасса, передадут ордена Мужества. Торжественная церемония проходит в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва». Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», к высоким наградам посмертно представлены указом Владимира Путина десять волгоградцев.

Список героев:

старший мичман Саканелашвили Автандил Лаврентьевич,





младший сержант Пурясьев Михаил Сергеевич,





сержант Матниязов Камран Сабирович,





рядовой Светашов Юрий Кириллович,





старший сержант Каверин Егор Евгеньевич,





ефрейтор Алжанов Бауыржан Базарбаевич,





старший лейтенант Поселеннов Дмитрий Николаевич,





главный корабельный старшина Коротаев Александр Валерьевич,





сержант Керин Владимир Георгиевич,





старший сержант Ульбрехт Денис Александрович.





В церемонии передачи орденов сегодня участвуют главный комиссар Волгоградской области Андрей Летунов и представитель администрации региона Геннадий Шевцов.