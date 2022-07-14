В Волгограде сегодня, 14 июля, родным военнослужащих, погибших при выполнении воинского долга в ходе спецоперации по защите Донбасса, передадут ордена Мужества. Торжественная церемония проходит в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва». Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», к высоким наградам посмертно представлены указом Владимира Путина десять волгоградцев.
Список героев:
- старший мичман Саканелашвили Автандил Лаврентьевич,
- младший сержант Пурясьев Михаил Сергеевич,
- сержант Матниязов Камран Сабирович,
- рядовой Светашов Юрий Кириллович,
- старший сержант Каверин Егор Евгеньевич,
- ефрейтор Алжанов Бауыржан Базарбаевич,
- старший лейтенант Поселеннов Дмитрий Николаевич,
- главный корабельный старшина Коротаев Александр Валерьевич,
- сержант Керин Владимир Георгиевич,
- старший сержант Ульбрехт Денис Александрович.
В церемонии передачи орденов сегодня участвуют главный комиссар Волгоградской области Андрей Летунов и представитель администрации региона Геннадий Шевцов.