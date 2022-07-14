Общество

К ордену Мужества посмертно представлены еще 10 участников СВО из Волгограда

Общество 14.07.2022 12:07
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14.07.2022 12:07


В Волгограде сегодня, 14 июля, родным военнослужащих, погибших при выполнении воинского долга в ходе спецоперации по защите Донбасса, передадут ордена Мужества. Торжественная церемония проходит в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва». Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102»,  к высоким наградам посмертно представлены указом Владимира Путина десять волгоградцев. 

Список героев: 

  • старший мичман Саканелашвили Автандил Лаврентьевич, 

  • младший сержант Пурясьев Михаил Сергеевич,

  • сержант Матниязов Камран Сабирович, 

  • рядовой Светашов Юрий Кириллович, 

  • старший сержант Каверин Егор Евгеньевич,

  • ефрейтор Алжанов Бауыржан Базарбаевич, 

  • старший лейтенант Поселеннов Дмитрий Николаевич, 

  • главный корабельный старшина Коротаев Александр Валерьевич,

  • сержант Керин Владимир Георгиевич, 

  • старший сержант Ульбрехт Денис Александрович. 


В церемонии передачи орденов сегодня участвуют главный комиссар Волгоградской области Андрей Летунов и представитель администрации региона Геннадий Шевцов. 

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

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