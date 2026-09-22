Депутатам в регионе России хотят сократить пенсионные выплаты





В Саратовской области разработан законопроект, который предлагает существенно сократить размер пенсионных выплат для депутатов регионального парламента. Как сообщает ИА «СарИнформ», документ подготовила группа парламентариев.

В частности, инициатива предусматривает увеличение минимального стажа работы в областной думе на профессиональной основе – с одного года до пяти лет. Именно этот стаж дает право на ежемесячную доплату к пенсии саратовским депутатам.

Кроме того, предлагается уменьшить общую сумму пенсии и надбавки. При депутатском стаже на постоянной основе от 5 до 10 лет она может составить 30% ежемесячного вознаграждения, при стаже более 10 лет – 35%. В настоящее время, по данным информагентства, надбавка составляет 55% при стаже от одного года до трех лет и 75% – при стаже свыше трех лет.

По замыслу авторов законопроекта, такая мера поможет снизить нагрузку на региональный бюджет.

Отметим, что в Волгоградской областной думе действующие депутаты подобных предложений пока не озвучивали.