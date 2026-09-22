В Волгограде проверяют герметичность новых сетей для поселка Южный

В Красноармейском районе Волгограда идут пневматические испытания новых коммунальных сетей, связывающих рабочий поселок Южный и АО «Каустик». Участки трубопроводов были заменены в рамках федерального проекта и сейчас проходят испытания на герметичность, сообщили в администрации города.

Специалисты проверяют на прочность сварные швы сетей водоснабжения и водоотведения, которые были уложены в траншеи. Новые трубопроводы, которые выполнены из полимерного материала, заменят изношенные стальные коммуникации. В общей сложности будут заменены 15,6 км водопровода и 14,2 км канализационной сети до конца 2027 года.

Фото из архива V102.RU