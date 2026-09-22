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Спорт

«Кубок Сталинграда»: Волгоград взял 35 медалей и забронировал путёвки в Суздаль

Спорт 22.09.2026 15:49
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22.09.2026 15:49


В Волгограде завершился всероссийский турнир по кикбоксингу «Кубок Сталинграда» – соревнования, где каждый бой идёт по правилам бескомпромиссной классики. На арене ФОКа спортшколы № 15 за награды сражались 329 спортсменов из 21 региона страны. Четыре возрастные группы – от юношей до взрослых мастеров – показали, что уровень конкуренции был одинаково жёстким на всех ступенях.

Программа турнира сосредоточилась на двух самых требовательных дисциплинах: классическом фулл‑контакте и К‑1. Если фулл‑контакт проверяет бойцов на расчётливость и дисциплину, то К‑1 – это максимальная бескомпромиссность: здесь разрешены удары коленями и лоу‑кики, а цена ошибки – мгновенный перелом хода поединка.

Для взрослых спортсменов в разделе К‑1 ставки были выше медалей и кубков: победители получали путёвки на чемпионат России, который в ноябре примет Суздаль. И именно в этой категории напряжение было максимальным – ведь речь шла не просто о награде, а о пропуске на главное событие сезона.

Как сообщает Комитет физической культуры и спорта Волгоградской области, воспитанники волгоградской СШОР завоевали 35 наград различного достоинства. Эта цифра – не просто итог, а показатель глубины состава и готовности региона выставлять конкурентоспособные команды сразу в нескольких возрастных и весовых категориях.

В К‑1 волгоградцы заняли весь пьедестал в ряде весов, а высшую ступень взяли сразу десять спортсменов: Юлия Царева, София Насирова, Анастасия Чугунова, Арсений Шамов, Марк Бурлак, Даниэль Валиев, Макар Чылдырлы, Егор Лошаков, Даниил Важоров и Джума Керимов. 

Не менее уверенно волгоградцы проявили себя и в фулл‑контакте, где расчёт, тайминг и контроль дистанции решают исход боя. Здесь золотые медали в копилку сборной принесли Артём Гусев и Леонид Яковлев.

Прогресс Яковлева особенно показателен: спортсмен стабильно подтверждает свой уровень на турнирах разного статуса. Ещё в марте 2026 года он взял золото на чемпионате ЮФО в Симферополе, а в мае стал серебряным призёром первенства России – одного из главных стартов сезона для молодёжи. Победа на «Кубке Сталинграда» стала логичным продолжением победного пути: Яковлев держит высокий уровень и показывает стабильные результаты.

Теперь перед победителями в К‑1 стоит новая цель – подготовка к чемпионату России в Суздале. Там не будет «домашних стен», а уровень соперников будет ещё выше. Но 35 медалей «Кубка Сталинграда» – это не просто итог турнира, а заявка на серьёзное выступление: волгоградская школа показала, что умеет не только принимать большие старты, но и выигрывать их.

Александр Веселовский

Фото: Облспорткомитет

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