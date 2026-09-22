В Волгограде суд заблокировал доступ к 15 сайтам с путанами





В Ворошиловском районе Волгограда суд поставил точку в деле об интернет-площадках, предлагающих услуги сексуального характера. Сайты позволяли беспрепятственно ознакомиться с анкетами девушек и расценками на услуги.

- Наличие в свободном доступе вышеуказанной информации, создающей образ проституции как приемлемого обществом явления, негативно влияет на общественную нравственность, а также может причинить вред здоровью и развитию детей, - подчеркнули в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.

Отметим, решением суда все 15 ресурсов уличены в распространении запрещённой информации и включены в реестр заблокированных. Вердикт подлежит немедленному исполнению.

Фото из архива ИА «Высота 102»