Смертельно опасные каракурты поселились у магазина в Волгограде





Пару смертельно опасных каракуртов заметили у входа в продовольственный магазин в Советском районе Волгограда.

– Самочка с самцом сидели прямо у входа в здание, где расположены ПВЗ, продовольственный магазин и банкоматы. Территориально это ЖК «Комарово». Людей сюда ходит много, как вы понимаете. Яд у этих пауков смертельный. Ради безопасности людей парочку пришлось ликвидировать, – сообщил ИА «Высота 102» горожанин, который и заметил этих членистоногих.

Каким образом мужчина ликвидировал пауков, он не уточнил.

Каракурт также известен как «черная вдова». Самки этих пауков опаснее самцов, так как больше их размером, следовательно, яда у них тоже больше.

Фото, видео читатели ИА «Высота 102»