Волгоградцев предупредили о новых правилах поступлении в ВУЗы





С 2027 года могут начать действовать новые правила поступления в высшие учебные заведения. Как сообщает РИА Новости, Минобрнауки решило скорректировать списки обязательных экзаменов, а также ввести механизм начисления дополнительных баллов.

В частности, специалисты увеличат до 37 количество профессиональных направлений, где физика является обязательным предметом. В список вошли все специальности машиностроения. Кроме того, для вузов, которые ранее сами могли выбирать предмет для дополнительного экзамена между обществознанием и историей, теперь такой дилеммы больше не будет. Выбор по умолчанию будет сделан в пользу последнего предмета.

Дополнительные баллы абитуриенты смогут получить за широту знаний. Если выпускник сдал математику, физику, химию, информатику или биологию, преодолев планку в 60 баллов, но при поступлении этот результат не учитывался вузом, то он сможет рассчитывать на дополнительные баллы: от 15 до 25. Кроме того, дополнительные баллы начислят и за участие в образовательном проекте "Код будущего", а также прохождение курсов в ДОСААФ и награждение медалью Совфеда «За проявленное мужество».

Фото из архива ИА «Высота 102»