



В Волгограде волонтеры центра реабилитации диких животных «Птичий Остров» рассказали о двух шокирующих случаях жестокого обращения с животными. На попечение зоозащитников попали ежик по имени Цветочек с вырезанным глазом и маленькая куница, которую, судя по всему, держали в качестве домашней игрушки.

Жертва детской жестокости

Историю Цветочка волонтерам передала девушка Ирина, которая забрала животное у детей. В руки волгоградки малыш попал в ужасающем виде – с колотыми ранами лба и одним полностью вырезанным глазом.





– Глазницу зачистили, регулярно обрабатываем, сразу подключили антибиотики. Цветочек кушает сам! Очень любознательный колючий ребёнок!, – рассказали волонтёры.

По словам зоозащитников, ёжик совсем крошечный – в настоящее время он весит всего 38 граммов.

Ставшая ненужной «игрушка»

Ещё одна пострадавшая от рук людей – маленькая куница. Как рассказали в «Птичьем Острове», у животного проблемы с задними лапами и со зрением, рахит, развившийся из-за длительного не подходящего зверьку рациона. Кроме того, есть нарушения работы ЖКТ и сильные натоптыши на подушечках лап.





По словам людей, передавших куницу волонтерам, она якобы забрела к ним на дачу. Зоозащитники в свою очередь полагают, что от детеныша куницы попросту решили избавиться по окончании дачного сезона.

– Мы видим, что перед нами очередная несчастная человеческая игрушка, – отметили в «Птичьем Острове».

Сейчас волонтеры постепенно переводят куницу на правильное питание, хотя она активно сопротивляется. Впереди – обследование и лечение.

– У нас есть опыт, и мы будем бороться! – подчеркивают зоозащитники.

Узнать о судьбе зверьков и оказать помощь приюту, где они содержатся, можно в сообществе «Птичьего острова» в ВКонтакте.