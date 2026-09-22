Грозы и затяжной дождь завершат бабье лето в Волгограде





Последняя неделя сентября в Волгограде обещает быть по-настоящему летней. Синоптики прогнозируют, что теплая погода задержится в городе до начала октября, а пик тепла придется на середину текущей недели. Во второй половине недели специалисты прогнозируют в региональной столице дожди и даже грозы.

23 сентября, среда

Это согласно прогнозу синоптиков, будет самый теплый день недели. Ночью +16...+18, днём – до +28...+30 градусов, по области местами до +31. Осадков не ожидается, можно смело планировать прогулки.

24 сентября, четверг

Погода начнет меняться: в прогнозе синоптиков – дождь, возможна гроза и сильный ветер с порывами до 15–20 м/с. Температура ночью +18...+20, днем +24...+26 градусов. По области в этот день ожидаются ливни и штормовой ветер.

25 сентября, пятница

Самый прохладный день периода. Днем прогнозируется всего +20...+22 градуса, ночью около +12. Осадки маловероятны.

26–30 сентября

Согласно предварительным прогнозам, комфортная осенняя погода продержится в Волгограде до конца месяца. По ночам температура будет держаться в пределах +12...+15 градусов, днем воздух будет прогреваться до +22...+24. Дожди возможны 27 и 28 сентября.

Первые заметные похолодания синоптики ожидают в первых числах следующего месяца.