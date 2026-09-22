Группа для ликвидации авиабомб создана в Волгоградском ГУ МЧС

В ГУ МЧС России по Волгоградской области создано пиротехническое подразделение, которое будет заниматься обезвреживанием и ликвидацией авиационных бомб и фугасов. Ранее для этих целей в регион вызывался пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС РФ из Ростова-на-Дону.

Как сообщили в региональном МЧС, волгоградские пиротехники прошли необходимую подготовку и получили допуск к работе с взрывоопасными предметами. На их счету уже первые уничтоженные авиабомбы – немецкая SD‑50 и советская ФАБ‑100.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области