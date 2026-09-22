



В Волгограде депутаты скорректировали порядок оказания помощи гражданам, пострадавшим от атак БПЛА. Новая редакция документа более подробно описывает порядок выплаты соцподдержки, расширяя число получателей за счет тех, кому требуются средства на проведение ремонтно-восстановительных работ в поврежденных жилых помещениях.

Журналисты ИА «Высота 102» изучили обновленный порядок. Рассказываем подробно, что изменилось.

На усмотрение комиссии

Согласно действующему порядку, размер выплаты за повреждённое в ходе налёта БПЛА жильё составляет 20 тыс. рублей за кв. метр, но не более 1 млн рублей. Новая версия документа фиксирует для таких случаев разделение на две категории.

Если по итогу работы муниципальная комиссия посчитает, что помещение или объект непригодно для проживания, привычный порядок сохранится. Однако если специалисты решат, что помещение получило не столь серьёзные повреждения, владельцу или нанимателю помогут с ремонтом.

На текущий момент выплата действует лишь в тех случаях, когда квартира или частный дом непригодны для проживания. При этом из практики настолько серьёзные повреждения жилых объектов обломками БПЛА встречаются крайне редко. Большинство жилых сооружений пригодны для проживания и нуждаются в ремонте. Однако соответствующая поддержка до последнего времени не была предусмотрена. Теперь же для пострадавших будет действовать субсидия на ремонт в размере до 100 тыс. рублей.

Точный объём меры поддержки будет определяться по итогу оценки повреждений муниципальной комиссией.

По новой формуле

Полностью пересмотрен в новой редакции документа механизм компенсации ущерба, нанесённого здоровью. Если раньше порядок требовал от пострадавших кипу бумаг, в том числе чеки об оказании платных медуслуг, расходы, понесённые на лекарства, реабилитацию, и ограничивался фактически понесёнными расходами в размере до 50 тыс. рублей, то теперь размер выплаты привяжут к степени вреда.

Так, за тяжкий вред здоровью городские власти выплатят по 50 тыс. рублей, за средней – 40 тыс. рублей, за лёгкий – 30 тыс. рублей на человека.

Чтобы получить помощь, гражданам необходимо предоставить в администрацию справку из медорганизации, подтверждающую тяжесть нанесённого вреда здоровью.

На бюджет не спишешь

Отдельно в обновлённом положении предусмотрено исключение из действующей редакции положения, лишающего пострадавших законного права на положенную поддержку. Так, по прежнему порядку волгоградцам могли отказать в помощи на основании исчерпания средств на соответствующую строку расходов.

Новый документ соответствующий пункт признаёт утратившим силу. Вводится механизм, когда из граждан, которым не хватило средств, формируется очередь. Средства перечисляются в течение 5 дней с момента выделения дополнительных средств.

Для граждан, которые ранее уже получали по этим основаниям отказы, предусмотрена возможность повторного обращения в администрацию за оказанием помощи.

Дополнительная поддержка

В действующей редакции документа предусмотрено оказание помощи исключительно гражданам, пострадавшим от БПЛА. Обновлённый порядок расширяет перечень получателей. В него будут включены волгоградцы, пострадавшие от крылатых ракет.

Кроме того, в расширенном перечне появился и совсем необычный пункт, согласно которому предусматривается компенсация ущерба и от воздействия «пилотируемых летательных аппаратов». К соответствующей категории можно отнести как фронтовые бомбардировщики, так и самолёты гражданской авиации.

Отметим, новая редакция порядка оказания помощи волгоградцам, пострадавшим от БПЛА, была поддержана депутатами и вступила в силу 19 сентября. Она распространится на правоотношения, возникшие с 29 января 2026 года.



