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Общество

Бочаров провёл заседание президиума политсовета волгоградского отделения «Единой России»

Общество 22.09.2026 12:27
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22.09.2026 12:27


Губернатор Волгоградской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Бочаров провёл заседание президиума политсовета. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, главными темами стали предварительные итоги Единого дня голосования и задачи на предстоящий период.

Напомним, 18, 19 и 20 сентября жители Волгоградской области и всей страны приняли участие в выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва, а также в выборах различных уровней власти и местного самоуправления.

Глава региона поблагодарил жителей региона за активную гражданскую позицию и ответственный выбор.

– Сделав в ходе голосования свой ответственный выбор, жители Волгоградской области отдали свои голоса за сильную, стабильную, суверенную Россию, обеспечили преемственность власти, определили, какие политические силы будут представлять интересы людей в федеральном парламенте, в регионах, на местном уровне, – отметил губернатор.

В настоящее время завершается подведение окончательных результатов во всех 35 избирательных кампаниях, прошедших в регионе.

Предварительные результаты:

– Партия «Единая Россия» в Волгоградской области улучшила свой результат на выборах депутатов Госдумы.

– Кандидаты от партии победили во всех трёх одномандатных округах региона, получив более половины голосов.

– Победа также одержана на выборах депутата областной Думы по Кировскому одномандатному округу.

– Из 52 мандатов в местные органы власти «Единая Россия» получила 42 места.

– 27 избранных глав муниципальных образований 21 человек представляет «Единую Россию».

Андрей Бочаров отдельно отметил рост явки избирателей.

– Увеличение явки и поддержка всех ведущих политических сил, убедительные результаты ещё раз подчёркивают консолидацию нашего общества вокруг Президента Российской Федерации, показывают высокий уровень доверия власти, ко всем политическим силам и, конечно, ведущей и главной политической силе нашей страны – партии «Единая Россия», а также масштабным положительным социально-экономическим изменениям, которые произошли и происходят в нашем регионе, – подчеркнул он.

Губернатор поблагодарил членов партии, сторонников, кандидатов, участников предварительного голосования и местные отделения за проделанную работу.

В числе приоритетных задач на предстоящий период Андрей Бочаров назвал реализацию Народной Программы партии, утверждённой Всероссийским съездом, продолжение партийных проектов и решение задач социально-экономического развития региона и страны. Также продолжится работа по повышению качества управления и кадровой донастройке.

Фото: администрация Волгоградской области 

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