



В Волжском Волгоградской области прокуратура вынуждена была вмешаться в ситуацию со стремительно разрастающейся нелегальной свалкой. Горы мусора из веток, венков и старых могильных памятников годами, вместо утилизации на полигонах, складировались на прилегающей к кладбищу территории.

- В ходе проверки выявлен факт несанкционированного сброса отходов на почву площадью 2684 кв. метров на территории городского округа – город Волжский в непосредственной близости с городским кладбищем, - уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

Отметим, по факту выявленных нарушений возбуждено уголовное дело о порче почвы, а в адрес местных чиновников вынесено представление об устранении нарушений. После вмешательства прокуратуры свалка была ликвидирована.

Фото: прокуратура Волгоградской области