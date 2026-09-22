



В Центральном районе Волгограда власти планируют отреставрировать фонтан «Влюбленные» на ул. Мира. Муниципалитет объявил о проведении конкурса по отбору подрядной организации, которой предстоит вернуть гидротехническое сооружение к жизни.

Специалистам необходимо будет полностью демонтировать облицовку чаши, восстановить её железобетонное основание, гидроизолировать поверхности, уложить новые гранитные плиты общей площадью порядка 40,14 кв. метров. Обновят и гидротехническую начинку сооружения. Здесь будут обустроена новая разводка, смонтированы специальные насадки для формирования струй, обустроен новый автоматизированный пункт управления и установлена современная насосная станция.

Работы потребуют вскрытия прилегающего к фонтану тротуара, поэтому также в проект заложено благоустройство пешеходной зоны.

На обновление объекта из бюджета выделено 23 млн рублей. Завершить реставрацию специалистам предстоит в экстремально сжатые сроки – до конца года, с не менее экстремальным проведением пуско-наладочных работ в канун новогодних праздников.

Отметим, ранее власти уже безуспешно пытались найти подрядчика на восстановление фонтана «Влюблённых». Тогда эти работы оценивались в 6,9 млн рублей.

Фото из архива ИА «Высота 102»