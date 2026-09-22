



Начальник ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенант полиции Павел Гищенко представил новых руководителей территориальных органов внутренних дел в Камышине и Дубовке.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД, начальником Межмуниципального отдела МВД России «Камышинский» назначен полковник полиции Валерий Москалев.

Валерий Владимирович служит в органах внутренних дел с 2004 года. Проходил службу на различных должностях, в том числе руководящих, в ОВД Урюпинского, Дубовского районов и города Михайловки.





Начальником Отдела МВД России по Дубовскому району назначен майор полиции Роман Серебряков.

Роман Владимирович в органах внутренних дел с 2014 года. Проходил службу в различных подразделениях Межмуниципального отдела МВД России «Камышинский», в подразделении экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Волгограду. С 2021 года занимал должность заместителя начальника отдела полиции № 5 (Ворошиловский район) Управления МВД России по Волгограду.

Павел Гищенко пожелал новым руководителям и всему личному составу успехов в служебной деятельности, выдержки и принципиальности. Генерал-лейтенант полиции подчеркнул, что главными направлениями работы правоохранительных органов остаются безопасность граждан, соблюдение закона и доверие населения.