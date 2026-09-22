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Спорт

Стелла Вартанян назначена делегатом на первый чемпионат мира W16 в Марокко

Спорт 22.09.2026 18:51
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22.09.2026 18:51


С 16 по 24 октября в Агадире (Марокко) пройдёт первый в истории чемпионат мира среди женских юниорских сборных (W16), в котором примут участие команды, составленные из игроков не старше 2010 года рождения, сообщает Федерация гандбола России.

Важной вехой для российского гандбольного сообщества стало назначение Стеллы Вартанян на должность делегата турнира. Стелла Иосифовна – мастер спорта России международного класса, в прошлом – вратарь, чемпионка России 1993 года и обладательница Кубка ЕГФ, а ныне – признанный специалист международного уровня с многолетним опытом работы на крупнейших соревнованиях, включая чемпионаты мира, Европы и Олимпийские игры.

До временного отстранения российских представителей от международных турниров Стелла Вартанян в последний раз исполняла обязанности делегата на женском чемпионате мира 2021 года в Испании. Возвращение российского специалиста на столь высокий уровень – показатель доверия со стороны Международной федерации гандбола (IHF) и значимое событие для всей отечественной гандбольной семьи.

Напомним, что на турнире в Марокко выступит российская национальная команда под руководством олимпийской чемпионки Ирины Близновой. Перед вылетом в Агадир сборная проведёт десятидневный учебно‑тренировочный сбор в Новогорске. Список вызванных игроков будет опубликован в ближайшие дни. Жеребьёвка группового этапа, в ходе которой шестнадцать команд будут распределены по четырём группам, состоится до конца сентября.

Александр Веселовский

Фото: ГК «Динамо-Синара»

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