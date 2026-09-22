С 1 октября в Волгоградской области, как и в других регионах России, вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги. О ближайшем росте коммунальных платежей напомнили в ЦБ РФ, где прогнозируют в связи с этим рост инфляции.

По мнению советника председателя Банка России Кирилла Тремасова, с учетом повышения тарифов ЖКХ инфляция в России достигнет верхней границы прогноза в 7%. Он напомнил, что летом роста тарифов не было, иначе уже сейчас инфляция была бы на этой отметке.

– Повышение тарифов прямым образом добавляет вот эти 0,7 пункта, – пояснил Тремасов.

Напомним, что ежегодно индексация тарифов ЖКХ производится в России с 1 октября. Изменения предельных параметров определяются Правительством РФ.

В Волгоградской области, как ранее сообщалось, индексация произойдет в размере не более 9,4%.

Последний раз тарифы на услуги ЖКХ повышались с 1 января текущего года на 1,7% для всех регионов РФ. Это было связано с повышением ставки НДС.

Фото из архива V102.RU