Волгоградский областной суд признал законным и обоснованным постановление Межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям о назначении административного наказания ООО «Компания Красота под ногами», которое занимается производством тротуарной плитки, за сброс отходов производства и потребления в овражную зону Дзержинского района Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в природоохранном ведомстве, факт захламления территории оврага, прилегающего к производственным территориям по ул. Краснополянской, выявили год назад. Отходы производства, пересыпанные грунтом, были складированы с помощью специальной техники в виде сплошного бурта высотой порядка 6 – 10 метров, проходящего вдоль склона оврага по южной стороне.

По данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении, проведено расследование, в рамках которого установлено, что захламленная территория находится во временном пользовании ООО «Компания Красота под ногами» в соответствии с договором, заключенным с администрацией Волгограда.

Согласно экспертному заключению, произведенным ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО», площадь сброшенных на почву отходов составила – 8 тыс. 304,43 кв. м., объем размещенных отходов – 92 тыс. 328,64 куб. м.