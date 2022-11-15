Экология

«Красота под ногами» в Волгограде возвела 10-метровую насыпь из отходов плитки

Экология 15.11.2022 14:54
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15.11.2022 14:54


Волгоградский областной суд признал законным и обоснованным постановление Межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям о назначении административного наказания ООО «Компания Красота под ногами», которое занимается производством тротуарной плитки,  за сброс отходов производства и потребления в овражную зону Дзержинского района Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в природоохранном ведомстве,  факт захламления территории оврага, прилегающего к производственным территориям по ул. Краснополянской, выявили год назад. Отходы производства, пересыпанные грунтом, были складированы с помощью специальной техники  в виде сплошного бурта высотой порядка 6 – 10 метров, проходящего вдоль склона оврага по южной стороне.

По данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении, проведено расследование, в рамках которого установлено, что захламленная территория находится во временном пользовании ООО «Компания Красота под ногами» в соответствии с договором, заключенным с администрацией Волгограда.

Согласно экспертному заключению, произведенным ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО», площадь сброшенных на почву отходов составила – 8 тыс. 304,43 кв. м., объем размещенных отходов – 92 тыс. 328,64 куб. м.

По данному факту "Красота под ногами" привлечена к административной ответственности по ч. 3 ст. 8.2 КоАП РФ в виде штрафа в размере полумиллиона рублей. А сумма вреда, причиненного окружающей среде, составила почти 4 миллиарда рублей. 

Однако руководство компании оспорило штраф в Дзержинском районном суде, который, впрочем,  подтвердил его законность. Волгоградский областной суд также поддержал позицию межрегионального управления. 

Фото: Межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям

Материал опубликован в рамках проекта «Будущее планеты – в наших руках»

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