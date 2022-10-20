Волгоградец с распоротым животом добрался до дома и умер

Расследования 20.10.2022 15:42
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20.10.2022 15:42
Обвинение в убийстве предъявлено 53-летнему жителю Волгограда, который ударил ножом в живот своего приятеля. Как сообщила официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Следователями установлено, что фигурант уголовного дела 22 июля текущего года встретил своего 48-летнего знакомого возле дома №6 по улице Слепцова в Советском районе. В ходе разговора между мужчинами произошел конфликт. Волгоградец достал перочинный нож и ударил обидчика в живот, потом скрылся. Пострадавший самостоятельно добрался до соседнего дома, где скончался в результате кровопотери.
Случайный очевидец произошедшего вызывал скорую медицинскую помощь, а также сотрудников правоохранительных органов, которые задержали обвиняемого.
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