В Волжском похоронили погибшего в СВО рядового Александра Сидоренко

В Волжском Волгоградской области проводили в последний путь 30-летнего рядового Александра Сидоренко. Как сообщает ИА «Высота 102», контрактник погиб в ходе боевых действий в специальной военной операции по защите Донбасса.

— Александра похоронили 10 ноября в Волжском, — рассказали информагентству бывшие сослуживцы погибшего военнослужащего. — Его не стало 1 ноября.

Известно, что Александр Сидоренко родился в городе-спутнике. Окончил здесь школу и техникум. Отслужил срочную службу и подписал контракт. Служил в одной из воинских частей во Владикавказе.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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