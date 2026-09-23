Сирены и громкоговорители включат в Волгоградской области 7 октября





В Волгоградской области проверят систему централизованного оповещения населения при воздушных атаках и других ЧС. Как сообщает ИА «Высота 102», тренировка с включением звуковых сирен и громкоговорителей пройдет 7 октября с 9:00 до 11:00 мск.

Как ранее сообщалось информагентством, одними из первых о проверке сообщили в администарции города-спутника. На проверку в Волжском отведено три часа - с 9:00 до 12:00 мск.

Проверят систему и в Михайловке. Ожидается замещение (перехват) сигнала общедоступных теле- и радиоканалов с передачей аудио- или видеосообщения о проведении проверки.

Жителей просят не волноваться и не паниковать, так как тренировка будет учебной.