Спецоперация на Украине 12.11.2022 11:49
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12.11.2022 11:49
Мемориальную доску Герою России подполковнику ВДВ Денису Сорокину установят на фасаде здания школы № 1 Волжского. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации городского округа, торжественная церемония открытия состоится 14 ноября при поддержке городского отделения организации «Боевое братство».
Денис Сорокин – уроженец Волжского, выпускник школы № 1, выбрал профессию военного и посвятил ей свою жизнь. Он прошел путь от командира взвода до командира батальона, принимал участие в боевых действиях в Сирийской Арабской Республике.
С первого дня специальной военной операции Денис Сорокин, будучи командиром десантно-штурмового батальона 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады, руководил захватом стратегически важного моста через Днепр в районе населенного пункта Антоновка. Его подразделение удерживало объект несколько дней, отражая атаки противника, а затем воевало на херсонском направлении, участвовало в захвате аэродрома в Чернобаевке.
18 марта колонна машин, в одной из которых находился Денис Сорокин, попала в засаду в районе Мелитополя. При обстреле гвардии подполковник Сорокин получил смертельное ранение. 27 апреля Указом Президента России Денису Сорокину было присвоено звание Героя России посмертно.
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