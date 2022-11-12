Спецоперация на Украине

Мобилизованные в Волгоградской области устроили засаду на танки

Спецоперация на Украине 12.11.2022 08:53
0
12.11.2022 08:53



На полигоне в Волгоградской области мобилизованных после этапа одиночной боевой подготовки стали обучать тактике реального боя. Как рассказали ИА «Высота 102» в Минобороны РФ, военнослужащие, совершая марш на технике, отрабатывали отражение нападения диверсионно-разведывательной группы противника. А другие организовывали засады и нападали на технику.

Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой,  во время практических занятий использовались холостые боеприпасы и средства имитации.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спецоперация на Украине
11.11.2022 10:56
Спецоперация на Украине 11.11.2022 10:56
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
11.11.2022 10:01
Спецоперация на Украине 11.11.2022 10:01
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
10.11.2022 20:53
Спецоперация на Украине 10.11.2022 20:53
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
10.11.2022 17:56
Спецоперация на Украине 10.11.2022 17:56
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
09.11.2022 09:49
Спецоперация на Украине 09.11.2022 09:49
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
08.11.2022 14:12
Спецоперация на Украине 08.11.2022 14:12
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
08.11.2022 11:09
Спецоперация на Украине 08.11.2022 11:09
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
08.11.2022 09:09
Спецоперация на Украине 08.11.2022 09:09
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
07.11.2022 17:19
Спецоперация на Украине 07.11.2022 17:19
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
07.11.2022 15:13
Спецоперация на Украине 07.11.2022 15:13
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
06.11.2022 21:36
Спецоперация на Украине 06.11.2022 21:36
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
05.11.2022 16:28
Спецоперация на Украине 05.11.2022 16:28
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
05.11.2022 09:20
Спецоперация на Украине 05.11.2022 09:20
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
04.11.2022 09:23
Спецоперация на Украине 04.11.2022 09:23
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
03.11.2022 14:09
Спецоперация на Украине 03.11.2022 14:09
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:14
95 миллиардов рублей собрали налоговики в бюджет Волгоградской области за 10 месяцевСмотреть фотографии
10:49
Дирекция "Волгоград Арены" снова отказалась от двух новых футбольных полейСмотреть фотографии
09:54
В Волгоград прилетел министр РФ Максим РешетниковСмотреть фотографии
09:42
В Волгограде КАМАЗ на переходе снес пожилого мужчинуСмотреть фотографии
08:53
Мобилизованные в Волгоградской области устроили засаду на танкиСмотреть фотографии
08:28
В Волжском грозившему зарезать директора школьнику продлили арест на 2 месяцаСмотреть фотографии
07:48
«Лошадей уже не надо»: детям из шести хуторов Волгоградской области вернули школьный автобусСмотреть фотографии
21:28
«Сестра уже нашлась»: в Волгоградской области разыскивают 14-летнюю девочкуСмотреть фотографии
20:59
Мобилизованным на острове Зеленый под Волгоградом показали представлениеСмотреть фотографии
20:38
Глава поселения Волгоградской области пошел под суд из-за фиктивного ремонта дорогиСмотреть фотографии
20:11
Первая компания подала заявку на получение волгоградских трамваев в концессиюСмотреть фотографии
19:57
Масштабная зачистка началась в пойме Царицы после ЧП на коллектореСмотреть фотографии
19:23
Побирался на развитие бизнеса: полиция разыскивает жертв 32-летнего мошенника в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:13
«Это просто какие-то кровопийцы»: жителя Волгограда поставила «на счетчик» каршеринговая фирмаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:55
Банк «Открытие»: 62% жителей ЮФО поддерживают возможное появление цифрового рубляСмотреть фотографии
16:13
Губернатор Волгоградской области по телефону поздравил с 85-летием владыку ГерманаСмотреть фотографии
15:51
В Волгограде закупают еще 60 новых автобусовСмотреть фотографии
15:50
Волгоградец выиграл в лотерею суперприз в размере 56 миллионов рублейСмотреть фотографии
15:49
Рейтинг туристических мест ко дню рождения ДостоевскогоСмотреть фотографии
15:22
Волгоградские школьники собрали гумпомощь сверстникам из ДонбассаСмотреть фотографии
14:24
Волгоградская область удостоена переходящего вымпела Министра обороны РФСмотреть фотографии
13:39
В Волгограде на месте коммунальной аварии работают люди в белых скафандрахСмотреть фотографии
12:59
В Волгограде на видео попал наезд КАМАЗа на пожилого мужчинуСмотреть фотографии
12:50
«Красный Октябрь» принял участие в 28-й Международной промышленной выставке «Металл-Экспо»Смотреть фотографии
12:46
85 квартир закупает мэрия для переселения волгоградцев в 2023 годуСмотреть фотографии
12:05
Облсуд в Волгограде ужесточил приговор троим исламистамСмотреть фотографии
11:33
«ЕвроХим-ВолгаКалий» пополняет подземный парк рудника Гремячинского ГОКа проходческой техникойСмотреть фотографии
11:25
Под Волгоградом в сгоревшем доме погиб один человек, другой пострадалСмотреть фотографии
11:10
Концессии отчитались перед частью волгоградских депутатов о коммунальной аварииСмотреть фотографии
10:56
«И на случай, если не свидимся...»: родные мобилизованного из Волгоградской области Вито Малишавы получили похоронкуСмотреть фотографии
 