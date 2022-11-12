Мобилизованные в Волгоградской области устроили засаду на танки

Спецоперация на Украине 12.11.2022 08:53
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12.11.2022 08:53
На полигоне в Волгоградской области мобилизованных после этапа одиночной боевой подготовки стали обучать тактике реального боя. Как рассказали ИА «Высота 102» в Минобороны РФ, военнослужащие, совершая марш на технике, отрабатывали отражение нападения диверсионно-разведывательной группы противника. А другие организовывали засады и нападали на технику.
Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, во время практических занятий использовались холостые боеприпасы и средства имитации.
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