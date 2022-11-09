Из Волгоградской области отправили еще один эшелон мобилизованных: видео

В Волгоградской области подготовили и отправили еще один эшелон мобилизованных. Как сообщает ИА «Высота 102», команда военнослужащих убыла в районы проведения боевого слаживания.

— Мобилизованные прошли курс интенсивной боевой подготовки на полигонах учебного центра Минобороны России в Волгоградской области, — сообщили в пресс-службы министерства. — Все подразделения прошли курс практических занятий по тактической, огневой, инженерной, специальной и медицинской подготовке, а также отработали вопросы боевого слаживания в составе своих подразделений.

Уточняется, что перед отправкой мобилизованных обеспечили предметами вещевого имущества, боевой экипировкой, вооружением и снаряжением в соответствии с занимаемыми должностями.

Фото и видео: пресс-служба МО РФ

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