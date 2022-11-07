В зону СВО из Волгоградской области отправили новый эшелон

Общество 07.11.2022 17:16
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07.11.2022 17:16
Мобилизованных граждан к местам боевого слаживания торжественно проводили из Волгоградской области, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
К мобилизованным обратились представители командования ЮВО, пожелали удачи и скорейшего возвращения домой.
- Также проводить граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, пришли представители юнармейского движения. В ходе мероприятия, они вручили мобилизованным военнослужащим подарки, пожелав успехов в зоне выполнения задач специальной военной операции, - сообщили в пресс-службе округа.
Отмечается, что убывающий личный состав полностью укомплектован всесезонным обмундированием, средствами бронезащиты, химзащиты, вооружением, а также обеспечен необходимыми документами. Перед отправкой в зону СВО резервисты прошли практический курс занятий одиночной подготовки в учебном центре Минобороны России на территории Волгоградской области, где была организована проверка готовности каждого из них к выполнению задач по должностному предназначению.
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