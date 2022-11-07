В зону СВО из Волгоградской области отправили новый эшелон









Мобилизованных граждан к местам боевого слаживания торжественно проводили из Волгоградской области, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

К мобилизованным обратились представители командования ЮВО, пожелали удачи и скорейшего возвращения домой.

- Также проводить граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, пришли представители юнармейского движения. В ходе мероприятия, они вручили мобилизованным военнослужащим подарки, пожелав успехов в зоне выполнения задач специальной военной операции, - сообщили в пресс-службе округа.

Отмечается, что убывающий личный состав полностью укомплектован всесезонным обмундированием, средствами бронезащиты, химзащиты, вооружением, а также обеспечен необходимыми документами. Перед отправкой в зону СВО резервисты прошли практический курс занятий одиночной подготовки в учебном центре Минобороны России на территории Волгоградской области, где была организована проверка готовности каждого из них к выполнению задач по должностному предназначению.



